В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"

Татьяна Лазарева хочет стряхнуть с себя старую кожу

21 июля исполнилось 55 лет телеведущей, актрисе Татьяне Лазаревой. В последнее время она не так часто появляется на телеэкранах, говорят, из-за ее оппозиционных взглядов, но Лазареву по-прежнему любят и остается в топах популярных телевизионных героев. Накануне своего дня рождения Татьяна призналась в социальных сетях: "Как меня плющит накануне 55. Я вообще-то спокойно отношусь к своим дням рождения, и даже не всякий год праздную. Последний раз ярко отмечала 51 - в 50 не было настроения. А вот в этом году я почему-то очень хочу праздника, внимания, любви и подарков. А ещё я ловлю себя на мысли, что именно в этом году, в мои 55 я начну какой-то очень важный и новый этап в своей жизни. Ха, как будто впервые!... где-то я это уже читала".



