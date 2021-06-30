В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"
21 июля исполнилось 55 лет известной телеведущей, актрисе Татьяне Лазаревой
Татьяна Лазарева хочет стряхнуть с себя старую кожу
21 июля исполнилось 55 лет телеведущей, актрисе Татьяне Лазаревой. В последнее время она не так часто появляется на телеэкранах, говорят, из-за ее оппозиционных взглядов, но Лазареву по-прежнему любят и остается в топах популярных телевизионных героев. Накануне своего дня рождения Татьяна призналась в социальных сетях: "Как меня плющит накануне 55. Я вообще-то спокойно отношусь к своим дням рождения, и даже не всякий год праздную. Последний раз ярко отмечала 51 - в 50 не было настроения. А вот в этом году я почему-то очень хочу праздника, внимания, любви и подарков. А ещё я ловлю себя на мысли, что именно в этом году, в мои 55 я начну какой-то очень важный и новый этап в своей жизни. Ха, как будто впервые!... где-то я это уже читала".
Вполне возможно, что Татьяна скоро появится на нашем ТВ со своим новым проектом.
"В очередной раз многое стало понятно, во многом я опять и снова разобралась - и полна сил и решимости двигаться дальше. Как будто хочется стряхнуть с себя какую-то старую кожу и отцепить сдерживающие меня якоря. Это конечно всего-навсего мои ожидания и ощущения, и это легче написать, чем потом начинать осуществлять. Ох, не мне себе рассказывать… Как говорится, поживем - увидим. Вместе. Даже интересно - как будто я участвую в каком-то эксперименте. Как будто я вашими глазами наблюдаю за собой. Так и есть по сути, и меня это безумно возбуждает и радует!"
Теги: #Лазарева, #день рождения, #юбилей
Рубрика: Культура и ТВ