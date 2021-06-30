Орех Никулина, телепорт Шурика и знаменитый камень Нины: по следам "Кавказской пленницы"
Репортаж Sobesednik.ru с места съемок легендарной комедии Леонида Гайдая спустя более чем полвека
В следующем году комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» исполнится 55 лет. К сожалению, большей части съемочной группы фильма уже нет в живых. Но крымские пейзажи, показанные в картине, остались практически неизменными. Корреспондент Sobesednik.ru побывала на самых живописных локациях комедии.
Почему Гайдай решил снимать «Кавказскую пленницу» именно в Крыму, а не на Кавказе, где по сюжету разворачиваются действия, для всех является загадкой. Известно только, что Крым режиссер любил всей душой и ему нравилось там работать. Большая часть съемок «Кавказской пленницы» проходила в Алуште. Тут были задействованы парк аттракционов, автовокзал, ЗАГС и другие локации. Местные жители с удовольствием принимали участие в съемках в качестве массовки. Однако самые живописные кадры были сняты несколько дальше – в селе Лучистое, у подножия горы Демерджи. Там находится так называемая Долина привидений – скопление скал причудливой формы, образовавшихся в результате воздействия стихий: осадков, солнца, ветра и даже землетрясений. Эта местность считается очень популярной среди туристов, по местам съемок «Кавказской пленницы» организовываются отдельные экскурсии.
– В этом году, правда, отдыхающих чуть поменьше, чем в прошлых, – говорят местные жители. – Но интерес все равно есть. Обычно туристы сразу начинают искать камень, на котором танцевала Нина – героиня Натальи Варлей. А как находят – сразу начинают изображать ее танец. Чего мы только тут не навидались!
Однако в атмосферу «Кавказской пленницы» можно погрузиться задолго до того, как дойдешь до места исполнения знаменитой песни про медведей. Перед въездом в село прямо на улице находится выставка раритетного транспорта, подобного тому, который был задействован в картине. Тут есть даже копия знаменитого красного Adler Trumpf, на котором гоняли Трус, Балбес и Бывалый. Кстати, это была личная машина Юрия Никулина. Также на выставке ретро-автомобилей есть ретро-автозак и даже копия пивной бочки, из которой пили пиво гайдаевские персонажи. Их картонные копии тут тоже повсюду. Помимо Труса, Балбеса и Бывалого с кружками, тут есть и танцующая Нина, товарищ Саахов рядом с ретро-мотоциклами и Шурик в бочке с колесами.
Само место съемок находится примерно в двух километрах от выставки – недалеко от входа в Долину привидений. Первая локация – старинный Орех, который тут называют Никулинским. Этому дереву 176 лет и именно на него взобрался герой артиста Балбес, высматривая приближение Нины перед похищением. Так же Никулин оттуда же кидался орехами в Шурика, но в результате подбил глаз Бывалому-Моргунову.
– В одной из сцен Никулин падает с ореха, – говорит экскурсовод, которого мы встретили у дерева. – Поговаривают, что артист на самом деле на съемках упал с дерева и сломал себе руку. То есть произошел форс-мажор. Юрия Никулина якобы не выдержала ветка, на которой он сидел, и он рухнул вниз. Леонид Гайдай решил, что падение будет неплохо смотреться в кадре, и уже когда Никулин выздоровел, заставил артиста еще раз полететь с этого дерева. Кстати, тут как раз не хватает двух веточек. Говорят, что одна из них сломалась во время форс-мажора, а другую подпилили уже специально для кадра. Не знаю, насколько это правда. Но на самом деле в фильме видно, что, когда Никулин вставал и отряхивался, дерево было от него довольно далеко. По закону физики, он должен был упасть рядом с деревом, а получается, что он оказался где-то в конце поляны. Вот такой киноляп.
Неподалеку от Ореха Никулина снимались и другие немаловажные сцены.
– Шурик тут проходил курс молодого бойца, – продолжает наш собеседник. – Надевая спальный мешок, он не справился с равновесием, упал и покатился чуть ли не по всей долине – более чем по пяти камням. А потом Шурик чихнул и произошел телепорт – он по-настоящему оказался на Кавказе. Сцены с рекой, в которую он упал, снимали уже там, так как в Крыму нет таких бурных рек, которая нужна была Гайдаю. Но после этого, когда героиня Варлей не растерялась и спасла Шурика, герои снова оказались в Крыму. Была натянута бельевая веревочка от Ореха к камню, и герои сушили тут свои вещи.
Пройдя немного дальше, мы увидели и другое знаменитое дерево, но уже «Вицинское».
– Именно отсюда выглядывал Трус и подпевал Нине, после чего Бывалый закрыл ему рот, – поясняет экскурсовод, показывая фото с кадром из фильма. – Кадры снимались снизу. Как видите, на месте та же самая отвесная скала и нижележащий камушек, которые в фильме изображены за спиной у Вицина.
Знаменитый камень, на котором танцевала и пела Варлей туристам показывают в самом конце экскурсии. Как оказалось, уже после съемок это место немного преобразовалось.
– Так как практически 55 лет прошло, пейзажи тут сейчас немного другие, – констатирует экскурсовод. – Фильм снимали с 64-го по 67-ой год. Но в 1989-м году случился обвал. Некоторые камни откололись и скатились с 250-метровой высоты и оказались тут, немного засыпав знаменитый камень Нины. Да и сам он во время съемок был немного выше, чем сейчас.
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