Орех Никулина, телепорт Шурика и знаменитый камень Нины: по следам "Кавказской пленницы"

– В этом году, правда, отдыхающих чуть поменьше, чем в прошлых, – говорят местные жители. – Но интерес все равно есть. Обычно туристы сразу начинают искать камень, на котором танцевала Нина – героиня Натальи Варлей. А как находят – сразу начинают изображать ее танец. Чего мы только тут не навидались!

Однако в атмосферу «Кавказской пленницы» можно погрузиться задолго до того, как дойдешь до места исполнения знаменитой песни про медведей. Перед въездом в село прямо на улице находится выставка раритетного транспорта, подобного тому, который был задействован в картине. Тут есть даже копия знаменитого красного Adler Trumpf, на котором гоняли Трус, Балбес и Бывалый. Кстати, это была личная машина Юрия Никулина. Также на выставке ретро-автомобилей есть ретро-автозак и даже копия пивной бочки, из которой пили пиво гайдаевские персонажи. Их картонные копии тут тоже повсюду. Помимо Труса, Балбеса и Бывалого с кружками, тут есть и танцующая Нина, товарищ Саахов рядом с ретро-мотоциклами и Шурик в бочке с колесами.