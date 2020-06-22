Репортаж со съемок нового сезона сериала "Сваты": Эксклюзив Sobesednik.ru
Наш корреспондент побывала на съемочной площадке легендарного сериала в Грузии и пообщалась с его героями
Нахождение журналистов на съемочных площадках – дело обыденное, но не в случае с проектом «Сваты». Любимый миллионами сериал четыре года стоял на паузе, седьмой сезон собирали буквально по кусочкам: сначала на работу команды повлияла политическая обстановка на Украине, затем пандемия. Предыдущий сезон комедии вышел аж в 2013 году, таким большим разрывом между сезонами мало какой проект может «похвастать». Последние серии заключительного сезона «Сватов» решено было снимать в Грузии, здесь были показаны приключения главных героев в поездке, а также закончены сцены, снятые ранее в Беларуси. Наш корреспондент чудом нашла контакты съемочной группы, проделала огромный путь и смогла побывать на съемках одного из самых популярных проектов, показываемых в России и странах постсоветского пространства.
Режиссер "Сватов" Андрей Яковлев: "Не ожидали от проекта такого успеха"
Несмотря на жару, а градусник показывал около сорока градусов в последние дни съемок в Тбилиси и близлежащих городах, артисты работали на износ под чутким руководством режиссера «Сватов» Андрея Яковлева. Сцены переснимали до победного, до тех пор, пока режиссер не получал желаемую картину.
– Конечно, такого успеха, который получил наш проект, мы не ждали, – говорит Яковлев. – Конечно, затевая какую-то работу, надо надеяться на ее успех, но говорить о том, что сейчас мы сделаем «бомбу» – такого не было. Нам самим нравилось то, что мы делаем, это передалось и зрителю.
– Грузия была запланирована, или поездка сюда – спонтанное решение?
– Поездка была запланирована в этом сезоне, другое дело, что наша работа затянулась на долгие годы. Единственная сложность в работе здесь – это жара, в остальном, – прекрасная страна, люди тепло принимают, многие подходили к нам во время съемок, были рады увидеть любимых героев.
– Мы заметили, что съемочная команда изрядно устала, работая при такой жаре, тогда как Федор Добронравов активный и позитивный из дубля в дубль, он всегда такой?
– Да, Федор Викторович очень могучий в этом смысле, и не только, человек.
– Почему все же решили закончить эту прекрасную и полюбившуюся многим историю?
– На самом деле и седьмой сезон не планировался, шестой был последним. Мы решили снять еще один сезон, и как видите, до сих пор снимаем. Премьеру планируем на осень этого года.
Федор Добронравов: "Слезы давят и очень обидно…"
Мы оказались на площадке в яблоневом саду около 9 утра, к часу дня жара уже изрядно морила всю съемочную команду: люди обливались водой, скрывались в тени деревьев, – только Федор Добронравов с необычайным задором повторял свои реплики из раза в раз, бегая по саду и стреляя из ружья. На нашу просьбу пообщаться народный артист отреагировал с улыбкой, он с удовольствием уделили нам время вместо того, чтобы спрятаться в тени в свой заслуженный перерыв.
– Прощаться с проектом тяжело, слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец, – делится своими эмоциями Федор Викторович.
– Как думаете, можно было бы продолжить эту историю?
– Я надеюсь, что такая возможность будет, что наступит время, когда мы сможем спокойно передвигаться, ведь то, как мы снимали этот сезон, – безумие.
– При всем изобилии ролей, которые вы сыграли, большинство зрителей знают вас, как Ивана Будько, вас это не обижает?
– Неееет, – улыбаясь, ответил Добронравов. – Конечно, это сильно влияет на мою работу, ведь режиссеры и продюсеры видят меня в одном амплуа, – стараюсь их переубеждать. Эта вторая сторона медали нашей профессии, – ничего не поделаешь.
– Год назад вы оставили театр, в котором прослужили 17 лет, как вам живется без него?
– Я с театром не прощался, играю в театре Чехова, в антрепризных спектаклях…
– Но многие считали, что именно вы будете следующим худруком..
– Нет, да вы что? Я никогда этого не хотел, я – артист, ведомый человек, а худрук должен быть волевым, строгим. Ко мне если женщина – актриса придет и заплачет, я все отдам, и свое, и чужое. Я привык исполнять то, что скажет режиссер.
– Вы долгое время ходили с длиннющей бородой, хотели сменить имидж?
– Нет, – смеется народный артист, – это была коронавирусная борода. Предложений по работе не было, зачем было бриться?
– Следите за карьерой сыновей, у Виктора в последние два года много громких премьер было..
– Конечно! Они оба сейчас много работают и в театре, и в кино. У Ванюшки сейчас большой проект в Прибалтике, Виктор тоже мотается, сейчас работает над иностранным фильмом.
– А вы пока не собираетесь на заслуженный отдых?
– Мы год отдыхали, хватит.
– Удалось избежать заражения ковидом?
– Мы все переболели в самом начале. Так что пока держимся, благодаря антителам. Не знаю, что будем решать с вакцинацией. Надеемся, что в скором времени все это уже и не понадобится.
Татьяна Кравченко: "Валюха стала частью меня"
Народная артистка РФ Татьяна Кравченко, любимая многими как «Валюха», с горестью прощается со своей героиней.
– У меня одни эмоции, слов нет, – так не хочу расставаться со своей Валюхой, она стала частью меня, – делится с нами Кравченко.
– С кем-то из коллег по проекту дружите в жизни?
– Мы не работаем вместе в других проектах, видимся редко, несмотря на это, на этой съемочной площадке мы стали семьей.
– Помните самый смешной съемочный день или курьезную ситуацию на площадке?
– У нас каждый день, каждый кадр – очень весело. Там, где Федя, – всегда смех, он нам столько жизни всем прибавил.
Как оказалось, Татьяна Эдуардовна оказалась в Грузии впервые. Народная артистка под таким впечатлением, что была бы рада остаться еще на недельку-другую, будь у нее такая возможность. В Москве Кравченко ждут спектакли, но, как призналась нам сама Татьяна Эдуардовна, телевизионных проектов у нее становится все меньше.
– После Валюхи никуда не зовут, до того ярко я сыграла эту роль, – говорит Кравченко.
– Да если что-то и предлагают, – я отказываюсь, такую планку себе поставила в «Сватах», что не могу участвовать в чем-то ниже по качеству.
Кикабидзе стал приглашенным артистом в "Сватах"
Конечно же, грузинская история «Сватов» не могла состояться без участия главного грузина советских времен Вахтанга Кикабидзе. Звезда фильма «Мимино» сыграл грузинского князя, отснялся несколько дней и отправился в горы праздновать свое 83-летие.
– Незадолго до выезда в Грузию окончательно прописалась роль Вахтанга Кикабидзе, – говорит кастинг-директор Ольга. – Кикабидзе очень хорошо отреагировал на наше приглашение, он знает проект и любит Украину. Мы все были счастливы его участию, фотографировались все с ним, – это же легенда. Конечно, ему было тяжело сниматься, мы максимально подстраивались под него.
"Зрители не заметят ухода Артемьевой из проекта"
За семь сезонов из проекта выбыли два главных героя – это чета Ковалевых, актеры Анатолий Васильев и Людмила Артемьева. В нашем эксклюзивном интервью ранее Федор Добронравов говорил о том, что уход Васильева не был связан с каким-то скандалом, артист сделал выбор в пользу другого проекта.
– Да, это так, в какой-то момент, ему видимо показалось, что «Сваты» надоели, мы ведь снимали каждое лето, поэтому Анатолий просто умер по сюжету, – сказали нам на съемочной площадке.
– А с Артемьевой что?
– В сезоне она есть, снималась в 2017-м году, затем выбыла из проекта, но зрители не заметят ее отсутствия по сюжету.
19 июля завершился последний съемочный день заключительного сезона «Сватов». Уже осенью зрители ждут появления любимого сериала на экранах.
Теги: #Сваты, #сваты 7 сезон, #Добронравов, #кравченко
Рубрика: Культура и ТВ