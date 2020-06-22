Репортаж со съемок нового сезона сериала "Сваты": Эксклюзив Sobesednik.ru

Федор Добронравов: "Слезы давят и очень обидно…"

Мы оказались на площадке в яблоневом саду около 9 утра, к часу дня жара уже изрядно морила всю съемочную команду: люди обливались водой, скрывались в тени деревьев, – только Федор Добронравов с необычайным задором повторял свои реплики из раза в раз, бегая по саду и стреляя из ружья. На нашу просьбу пообщаться народный артист отреагировал с улыбкой, он с удовольствием уделили нам время вместо того, чтобы спрятаться в тени в свой заслуженный перерыв.

– Прощаться с проектом тяжело, слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец, – делится своими эмоциями Федор Викторович.

– Как думаете, можно было бы продолжить эту историю?

– Я надеюсь, что такая возможность будет, что наступит время, когда мы сможем спокойно передвигаться, ведь то, как мы снимали этот сезон, – безумие.

– При всем изобилии ролей, которые вы сыграли, большинство зрителей знают вас, как Ивана Будько, вас это не обижает?

– Неееет, – улыбаясь, ответил Добронравов. – Конечно, это сильно влияет на мою работу, ведь режиссеры и продюсеры видят меня в одном амплуа, – стараюсь их переубеждать. Эта вторая сторона медали нашей профессии, – ничего не поделаешь.

– Год назад вы оставили театр, в котором прослужили 17 лет, как вам живется без него?

– Я с театром не прощался, играю в театре Чехова, в антрепризных спектаклях…

– Но многие считали, что именно вы будете следующим худруком..

– Нет, да вы что? Я никогда этого не хотел, я – артист, ведомый человек, а худрук должен быть волевым, строгим. Ко мне если женщина – актриса придет и заплачет, я все отдам, и свое, и чужое. Я привык исполнять то, что скажет режиссер.

– Вы долгое время ходили с длиннющей бородой, хотели сменить имидж?

– Нет, – смеется народный артист, – это была коронавирусная борода. Предложений по работе не было, зачем было бриться?

– Следите за карьерой сыновей, у Виктора в последние два года много громких премьер было..

– Конечно! Они оба сейчас много работают и в театре, и в кино. У Ванюшки сейчас большой проект в Прибалтике, Виктор тоже мотается, сейчас работает над иностранным фильмом.

– А вы пока не собираетесь на заслуженный отдых?

– Мы год отдыхали, хватит.

– Удалось избежать заражения ковидом?

– Мы все переболели в самом начале. Так что пока держимся, благодаря антителам. Не знаю, что будем решать с вакцинацией. Надеемся, что в скором времени все это уже и не понадобится.