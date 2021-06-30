Сын Людмилы Касаткиной ответил Юлии Латыниной про детей в концлагере

17 июля в своей авторской программе "Код доступа" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналист Юлия Латынина вдруг заявила:

«Слушайте, но в Освенцим попадали взрослые люди, а тут невинные дети…»

На что музыкант Алексей Колосов - сын Народных артистов СССР Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной - записал видеообращение к Латыниной, напомнив, что в концлагере Освенцим существовал отдельный барак для детей.

– Мой папа снимал фильм «Помни имя своё» как раз об этом концлагере. И съёмки проходили именно там!

Мама играла главную роль и, чтобы вжиться в образ, она целую ночь провела в детском бараке. Не спала, плакала и перебирала ботиночки детские, которые там ещё остались.

И как можно говорить о том, что там не было детей?!