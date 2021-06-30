Закрытие Каннского фестиваля: чем он запомнился

Закрытие Каннского кинофестиваля войдет в историю, как тот «Оскар» 2017 года, где ведущие перепутали конверты. В этот раз председатель жюри основного конкурса Спайк Ли в самом начале церемонии вышел – и практически сразу объявил победителя фестиваля. По регламенту это полагается делать в последнюю очередь, но то ли Спайк Ли не понял французскую ведущую, то ли решил подурачиться, причем последнее вероятнее, - и практически заявил, что «Золотая пальмовая ветвь» достанется французской ленте «Титан» Джулии Дюкорно. Казус быстро замяли, член жюри Тахар Рахим взял на себя функции личного переводчика Ли и постарался сделать так, чтобы этот человек в костюме всех цветов радуги не испортил церемонию окончательно. Но все было ясно: победа – за «Титаном».

«Титан» - комедийный хоррор с очень черным юмором и миллионом неожиданных поворотов сюжета. Больше всего он напоминает ранние фильмы Дэвида Кроненберга: «Видеодром», «Обед нагишом», «Экзистенцию» и, прежде всего, «Автокатастрофу». Главная героиня в детстве попала в аварию и с тех пор испытывает нездоровое влечение к автомобилям, а людей ей не жалко, она убивает их легко и жестоко, пока не оказывается в ловушке. Некоторые сцены настолько неожиданные, что люди выбегали из зала или хотя бы закрывали глаза. Никто не верил, что такой радикальный фильм может победить у жюри, но это произошло. Теперь вопрос, дадут ли такой картине прокатное удостоверение у нас в стране, победителю Берлинале, например, в этом отказали.

Очень активно в этот раз награждали русское кино. Совместный фильм «Купе номер шесть» (намек на Чехова), где режиссер – финн, соавторы сценария – эстонцы, а сценарий писался на английском, был снят в России с секс-символом Юрой Борисовым в главной роли и диалогами известной молодой сценаристки Любови Мульменко. Это рассказ о пассажирах поезда Москва-Мурманск, русском и финне, которых связывают все более сильные нити по мере приближения к северному городу. Фильму вручили Гран-при жюри (вместе с иранским «Героем» Асгара Фархади), также он получил специальное упоминание жюри критиков ФИПРЕССИ, тоже почетная награда.

Ничего не досталось «Петровым в гриппе» Кирилла Серебренникова, зато главный приз программы «Особый взгляд» достался Кире Коваленко и ее драме «Разжимая кулаки», снятой на осетинском языке. Особый взгляд – формально второй по значимости конкурс Канн, хотя многие профессионалы отдают предпочтение именно ему: за поиск новых имен, тем и идей. Россия не побеждала в «Особом взгляде» с 2008 года, это приз очень почетный, особенно при том, что у Коваленко это только второй фильм и она практически неизвестна за пределами России, за и у нас ее знали прежде только критики.

«Бабий яр. Контекст» Сергея Лозницы получил специальный приз жюри премии «Золотой глаз», ее вручают лучшим документальным фильмам фестиваля. Можно возразить, что это фильм не российский, а голландский, и сам Лозница скорее может считаться украинским автором. Но он окончил ВГИК, почти все свои фильмы снял на русском языке и русская культура ему, конечно, ближе. Фильм смонтирован из хроники времен Великой Отечественной, и, хотя сами расстрелы 1941 года операторы не снимали, Лозница нашел много важного материала о том, что происходило до и после расстрела. Хроника была отреставрирована и озвучена так, словно мы смотрим репортаж по телевизору. Изначально фильм существовал как серия клипов для мемориала Холокоста на Украине, худрук которого Илья Хржановский выступил заказчиком проекта. Эти клипы выложены в YouTube, но фильм все же гораздо более целостное высказывание.

На Каннском фестивале было много событий. Заболела коронавирусом Леа Сейду, у которой в программе аж четыре фильма. Дворец фестивалей несколько раз закрывали, подозревая теракт. Многим приходилось чуть ли не каждый день сдавать ПЦР. Конкуренцию показам составил салют в День взятия Бастилии. Леос Каракс не явился получать приз за режиссуру, видимо, посчитав эту награду недостаточно стоящей. Недалеко от Дворца видели яхту Абрамовича. Этот фестиваль войдет в историю как первый крупный киносмотр, который полноценно состоялся после пандемии коронавируса. Со стопроцентной заполняемостью залов, красными дорожками, вечеринками, пусть и с более строгими правилами, чем обычно. А главным символом этого фестиваля навсегда останется жутковатая притча «Титан» о девочке с железкой в голове и маслом вместо крови.

Александр Пасюгин