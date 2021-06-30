Утесов рассказал Пугачевой байку про Толстого
Леонид Утесов рассказывал, что однажды, когда он был председателем выпускной комиссии в ГИТИСе, Алла Пугачева (она была из этого выпуска) подошла с фотографом к Утесову и попросила разрешения сняться с ним на память.
Леонид Осипович с удовольствием согласился. И тут же вспомнил историю, как однажды балалаечнику Трояновскому удалось сфотографироваться со Львом Николаевичем Толстым. Балалаечник был человек предприимчивый, он сделал с этой фотографии клише и выпустил афишу, на которой был изображен вместе с великим писателем.
Его антрепренер как-то предложил концерт балалаечника какому-то хозяйственнику и показал афишу.
Тот внимательно посмотрел и сказал: «Ну, этот с балалайкой будет играть, а что будет делать этот старик с бородой?»
Антрепренер обиженно ответил: «Этот старик с бородой, если услышит ваши слова, в гробу перевернется».
«Понятно, – сказал хозяйственник, – это акробат. Не надо».
– Так вот, Аллочка, – закончил Леонид Осипович, – при вашей популярности, я боюсь, будут спрашивать: «А что это за старик рядом с вами?»
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Утесов рассказал Пугачевой байку про Толстого».
Рубрика: Культура и ТВ