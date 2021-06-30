О принципах жизни – с детской мягкостью

Эта книга – детский подход к по сути взрослым ситуациям о приходящем/уходящем в нашей жизни.

Малыш растет, а его лучший друг, Медведик, в глазах ребенка с каждым годом, напротив, становится все меньше. И наконец, когда герой идет в школу, мишка вообще исчезает из жизни мальчика, оказываясь на шкафу вместе с другими игрушками. От этого немного грустно, но именно так юный читатель легко и с малых лет сможет воспринять один из ключевых жизненных принципов – все в этом мире приходит и уходит – и в нужные моменты отнестись к этому с чувством принятия.

Книга подойдет для любого возраста: и самые маленькие поймут, что к чему – на каждой странице есть большая иллюстрация, отображающая прямой смысл текста.