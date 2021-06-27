Не божеское это дело: Резо Габриадзе не любил юбилеи

Мы собрали высказывания великого деятеля, в которых он был столь же глубок, как и в своем творчестве...

О родине

– Это сложное понятие. «Родиной» навсегда для меня остались язык, родители. Не хочу говорить о могилах и таких вещах, о которых мы не так часто вспоминаем, увы. Была такая страна – Советский Союз, и отрицать ее и не вспоминать ее я не могу. В ней я существовал, там я женился, там у меня родился сын. В той стране умерли мои родители, которые в той же стране познакомились.

О свободе

– Не помню, кто это сказал – Франциск Ассизский или Блаженный Августин: «Господи, дай мне свободу, я немножко ею поиграю и верну ее». Это наиболее точное определение из всех, которые я слышал.

О молодости и памяти

– Мне нравится моя молодость, управляемая нищета. Я не могу назад плеваться. Оттуда сильный ветер дует, сзади, не стоит этим заниматься. Может, в моем возрасте память устроена так, что оттуда выходят какие-то весенние дни и почему-то много снега.

О Грузии, России и святом Георгии

– Мы – страна святого Георгия. Нельзя, чтобы у нас не стоял он, хоть раз вернулся бы он к нам. Я как-то молитву сотворил прямо на сцене в Англии, там тоже он главный святой, как и у вас, в России, что очень сближает нас с вами. Святой Георгий велик не только своим воинством, но и тем благом и необычайной добротой, которая заключена в нем. Я люблю смотреть на святого Георгия на гербе Москвы, красиво очень.

О круглых датах

– Не любите юбилеи, не надо, это не божеское дело. Сходите просто что-то дома совершите, что любили ваши родители, и этого достаточно. Помянуть их. Я по-прежнему захожу в нашу церковь и мечтаю попасть в мои любимые русские церквушки.

И без конца счастлив, когда мои друзья, их очень много в Москве и Петербурге, ставят свечки мне.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Резо Габриадзе не любил юбилеи».