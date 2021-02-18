Куда пойти на выходные

Сочи: Кузьмин, Винокур, Муравьева и Королёва

На черноморском побережье - разгар сезона. Кажется, едут туда все. Если в эти выходные вы там, выбор «на кого сходить» просто роскошный. 17 июля в Летнем театре парка имени Фрунзе с творческим вечером выступит любимица многих поколений, народная артистка России Ирина Муравьёва. Она наверняка вспомнит и о недавно ушедшем от нас Владимире Меньшове. Прессу Ирина Вадимовна, признаемся, не жалует, а вот к зрителю, что называется, со всей душой. Заглянет в Сочи и Театр пародий Владимира Винокура (17 июля в Зимнем театре). В тот же день в КЗ «Фестивальный» поп-концерт Наташи Королёвой. А днём позже, 18 июля, в санатории «Южное взморье» споёт Владимир Кузьмин.