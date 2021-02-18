Куда пойти на выходные

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События уик-энда 16-18 июля

Фото: кадр из фильма "Бендер: Золото империи"

кино

«Бендер: Золото империи»

К слову «бендериана» не очень клеится слово «франшиза», да и, откровенно говоря, Ильф и Петров не имеют никакого отношения к уже второму фильму-приквелу про Остапа Бендера и его отца. Первый вышел совсем недавно - «Бендер: Начало». История с киноремейками стара, как мир: создатели подобных кинолент пытаются привязаться к успешной классике только для того, чтобы собрать кассу. А зритель, ожидающий увидеть уровень Ильфа и Петрова, Гайдая и Захарова, уходит из кинозалов, злобно поплёвывая. Но это одна из главных российских кинопремьер июля, и, пожалуй, занизив стартовые ожидания, можно сходить и поглазеть на Сергея Безрукова в роли сына отца турецкоподданного.


Фото: www.satirikon.ru

театр

«Сатирикон» собирает летнюю публику

Для тех, кто живёт или окажется в летней Москве, не так-то просто найти спектакли: театры разъехались по гастролям и отпускам. Трудиться остаются немногие, в числе которых «Сатирикон» Константина Райкина. На сцене «Планеты КВН» (прямо у метро «Марьина Роща») в пятницу дают мольеровского «Дон Жуана» со звёздным составом — Тимофей Трибунцев, Константин Райкин, Агриппина Стеклова, Дарья Урсуляк, Григорий Сиятвинда. В субботу — комедию «Шутники» Евгения Марчелли, где худрук театра будет царствовать уже в абсолютно главной роли Павла Прохоровича Оброшенова. В воскресенье — шекспировский «Отелло» от режиссёра Юрия Бутусова с Денисом Сухановым в роли Отелло, Марьяной Спивак — Дездемоной и Тимофеем Трибунцевым — Яго. Настоящее театральное пиршество в разгар съёмочного сезона, когда все известные артисты, как правило, разобраны киношниками.


Фото: Global Look Press

регионы

Сочи: Кузьмин, Винокур, Муравьева и Королёва

На черноморском побережье - разгар сезона. Кажется, едут туда все. Если в эти выходные вы там, выбор «на кого сходить» просто роскошный. 17 июля в Летнем театре парка имени Фрунзе с творческим вечером выступит любимица многих поколений, народная артистка России Ирина Муравьёва. Она наверняка вспомнит и о недавно ушедшем от нас Владимире Меньшове. Прессу Ирина Вадимовна, признаемся, не жалует, а вот к зрителю, что называется, со всей душой. Заглянет в Сочи и Театр пародий Владимира Винокура (17 июля в Зимнем театре). В тот же день в КЗ «Фестивальный» поп-концерт Наташи Королёвой. А днём позже, 18 июля, в санатории «Южное взморье» споёт Владимир Кузьмин.

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