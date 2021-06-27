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Антонио Бандерас составит Харрисону Форду компанию в новом "Индиане Джонсе"

В пятой части "Индианы Джонса" помимо Харрисона Форда и Мадса Миккельсена снимется ещё и Антонио Бандерас

Фото: Global Look Press // Антонио Бандерас

60-летний американский актер Антонио Бандерас снимется в пятой части культовой франшизы об археологе Индиане Джонсе, который в очередной раз отправится навстречу приключениям. Об этом пишет издание Deadline.

Кроме Бандераса в картине примет участие сам доктор Джонс в исполнении Харрисона Форда, а также Мадс Миккельсен, известный по сериалу «Ганибал» и фильму «Ещё по одной». В каст также войдет актриса из «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, сыгравший главного антагониста в «Логане», и Шонетт Рене Уилсон из марвеловской «Черной Пантеры».

В России премьера фильма должна состояться в один день с общемировой — 28 июля 2022 года.

Над сценарием новой картины об Индиане Джонсе работают Джеймс Мэнголд, который также сменит Стивена Спилберга в режиссерском кресле, Филип Кауфман и Джордж Лукас. За музыкальное сопровождение будет отвечать автор оригинального саундтрека Джон Уильямс.

Данных о сюжете фильма пока нет. Неизвестно и какая роль досталась в нем Антонио Бандерасу.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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