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Компания Netflix начала поиск сотрудников в команду по разработке видеоигр

Какие игры будут доступны на сервисе, пока не сообщается, но известно, что дополнительно платить за них не придется

Фото: Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix собирается к 2022 году запустить на своей платформе возможность играть в видеоигры.

Как сообщает Bloomberg, компания наняла экс-менеджера Electronic Arts и Facebook Майка Верду. Ранее он был задействован в создании мобильных версий игр Sims, Plants vs. Zombies, а также серии Star Wars.

Предполагается, что Верду будет работать вице-президентом подразделения по разработке игр. По данным источника агентства, Netflix уже ведет поиск сотруднико в его команду, она будет создана в ближайшие месяцы.

Отмечается, что опция видеоигр войдет в уже имеющиеся подписки Netflix, дополнительная плата за нее взиматься не будет. Какие именно игры будут доступны на сервисе, пока не уточняется.

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