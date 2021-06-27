Дебютировать на сцене Николаю Сличенко помогла авантюра
2 июля на 87-м году жизни скончался Николай Сличенко – единственный цыган, которого удостоили звания народного артиста СССР.
Сценарий "Свадьбы в Малиновке" Николаю Сличенко не понравился
Несмотря на преклонный возраст и многолетнюю болезнь, для окружающих уход Николая Сличенко стал неожиданным – думали, ему еще далеко, артиста любили близкие и поклонники, он всегда выглядел жизнерадостным.
Хотя с детства Николай Алексеевич пронес через всю жизнь большую трагедию: во время войны на глазах мальчика в оккупированном родном Белгороде фашисты расстреляли отца будущего артиста. Ему было 17 лет, когда он приехал в Москву из Воронежской области, где поселилась после войны его семья. Деньги на билет собирали всем колхозом. Прослышав, что в столице есть цыганский театр, он захотел непременно попасть туда. И его приняли. Тогда никто и не подозревал, что этот юноша через двадцать лет возглавит этот единственный в мире цыганский театр.
– Ему было очень тяжело начинать в Москве, приткнуться некуда, родственников в столице у него нет. Приходилось ночевать на вокзале, – рассказывает актриса театра «Ромэн» Ирина Некрасова. – Было голодно и холодно. Но он был очень хватким, все впитывал в себя, и актеры ему в этом помогали. Много трудился, стремился, добивался. Быстро выучил весь репертуар театра, у него было огромное желание познания.
Говорят, самым сложным для юного Сличенко было научиться управлять своим цыганским темпераментом. Как известно, у цыган полумер не бывает. Если грусть, то горький стон, если радость, то безудержное веселье. Профессионально музыке он никогда не учился, но, когда брал в руки гитару или садился за рояль, казалось, для него это было так же естественно, как дышать.
В 1964 году Николай Сличенко выступил в престижном концертном зале «Олимпия» в Париже вместе с другими советскими артистами.
– Что тогда творилось вокруг него! Какой он произвел фурор! Конечно, цыгане умеют прекрасно петь, но из всех Николай выделялся особенно. И красивой внешностью, и прекрасным голосом, и своим отношением к искусству, – вспоминает народная артистка СССР Нани Брегвадзе.
В Париже ему тут же предложили выгодный контракт, но Сличенко отказался, – тогда он хотел работать только в Советском Союзе, только в родном театре. А зарубежных гастролей у него и так потом будет много всю жизнь. Он поднял авторитет цыганского искусства. Обыватель привык к тому, что цыгане – это табор, ресторан, песни-танцы, которые поднимают настроение под нетрезвую голову. Сличенко же цыганское исполнение возвел на другой уровень. Тогда в Париже на весь гонорар Николай накупил сувениров для каждого сотрудника театра – от вахтеров до артистов.
В «Ромэне» Сличенко встретил свою любимую супругу Тамиллу Агамирову, которая была старше его на шесть лет. Она стала ему настоящей опорой в жизни. Они вырастили троих детей: Тамиллу, Петра и Алексея.
– Никто не знает, что бы было с Николаем, если бы рядом не было такой женщины, – размышляет Нани Брегвадзе. – У них была такая любовь, такое взаимопонимание! Это же счастье – вот так любить друг друга! Конечно, поэтому ему всегда хотелось петь.
В 1967 году на киноэкраны Советского Союза выходит музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке». В роли ординарца красного командира – любимец публики Николай Сличенко. Артист в одну минуту стал еще больше узнаваем широким зрителем. Хотя, как признавался он сам, когда прочитал сценарий, эта роль ему не понравилась. Но потом узнал, что будут сниматься такие артисты, как Евгений Лебедев, Зоя Федорова, Михаил Пуговкин, Тамара Носова, Владимир Самойлов, и согласился, чтобы хотя бы рядом побыть с такими звездами.
Однако в кино Николай Алексеевич снимался до обидного мало, потому что много играл в театре – бывало, по тридцать спектаклей в месяц. И у него не было замены.
Будучи уже известным артистом, Сличенко поступил учиться в вечернюю школу, ведь у него не было даже аттестата о среднем образовании – помешала война. Вместе с ним за парту села и супруга, хотя имела высшее театральное образование. Но решила поддержать своего любимого мужа. На гастроли они ездили с чемоданом учебников, чтобы в перерывах между выступлениями учить уроки. Позже он окончит Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе и возглавит театр «Ромэн».
Николай Сличенко был одним из любимых исполнителей романсов генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, поэтому артиста всегда приглашали выступать в правительственных концертах. Однажды за кулисы к Сличенко зашел министр культуры Демичев и передал просьбу Леонида Ильича, который находился в зале, спеть песню на стихи Сергея Есенина «Письмо к матери». Отказать нельзя было, хотя Николай Алексеевич боялся, что забудет слова, поскольку давно эту песню не пел. Когда артист выступил, Брежнев сам поднялся, хотя уже самостоятельно ходить не мог, и со слезами на глазах стал посылать воздушные поцелуи Сличенко. Вскоре ему присудили народного артиста СССР. К слову, Николай Алексеевич – единственный цыган, который получил это почетное звание.
В последние годы Николай Сличенко страдал из-за болезни легких. Он периодически ложился в больницу, но, как только выходил оттуда, сразу же ехал в свой любимый театр «Ромэн» работать. На этой сцене и состоялась гражданская панихида. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.
– Он был совсем не звездный, приветливый, очень добрый и, конечно, феноменальный артист, – вспоминает Владимир Винокур. – Когда я его пародировал, он не обижался, наоборот, смеялся. Просил меня: «А покажи, как я пою, танцую». Очень жалею об уходе Николая из жизни. Самый жизнерадостный, самый искрящийся артист театра, кино и эстрады.
Выйти на сцену помог обман
Чтобы получить свою первую значительную роль в театре «Ромэн», Николаю пришлось пойти на авантюру. Поддержку в этом ему оказал наставник – один из ведущих актеров труппы Сергей Шишков. Дело было в 1952 году, в театре шла постановка «Четыре жениха», в которой старший товарищ Николая исполнял роль главного героя. Сличенко уже давно выучил тексты всех мужских ролей и даже втайне отрепетировал главную роль в этом спектакле. Ему удалось упросить Сергея Федоровича разыграть «болезнь», с тем чтобы его роль доверили ему. Авантюра удалась, и дебют молодого артиста состоялся. Работа принесла ему признание зрителей и коллег. С этого момента карьера Сличенко пошла вверх.
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