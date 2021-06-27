Дебютировать на сцене Николаю Сличенко помогла авантюра

Говорят, самым сложным для юного Сличенко было научиться управлять своим цыганским темпераментом. Как известно, у цыган полумер не бывает. Если грусть, то горький стон, если радость, то безудержное веселье. Профессионально музыке он никогда не учился, но, когда брал в руки гитару или садился за рояль, казалось, для него это было так же естественно, как дышать.

В 1964 году Николай Сличенко выступил в престижном концертном зале «Олимпия» в Париже вместе с другими советскими артистами.

– Что тогда творилось вокруг него! Какой он произвел фурор! Конечно, цыгане умеют прекрасно петь, но из всех Николай выделялся особенно. И красивой внешностью, и прекрасным голосом, и своим отношением к искусству, – вспоминает народная артистка СССР Нани Брегвадзе.

В Париже ему тут же предложили выгодный контракт, но Сличенко отказался, – тогда он хотел работать только в Советском Союзе, только в родном театре. А зарубежных гастролей у него и так потом будет много всю жизнь. Он поднял авторитет цыганского искусства. Обыватель привык к тому, что цыгане – это табор, ресторан, песни-танцы, которые поднимают настроение под нетрезвую голову. Сличенко же цыганское исполнение возвел на другой уровень. Тогда в Париже на весь гонорар Николай накупил сувениров для каждого сотрудника театра – от вахтеров до артистов.

В «Ромэне» Сличенко встретил свою любимую супругу Тамиллу Агамирову, которая была старше его на шесть лет. Она стала ему настоящей опорой в жизни. Они вырастили троих детей: Тамиллу, Петра и Алексея.

– Никто не знает, что бы было с Николаем, если бы рядом не было такой женщины, – размышляет Нани Брегвадзе. – У них была такая любовь, такое взаимопонимание! Это же счастье – вот так любить друг друга! Конечно, поэтому ему всегда хотелось петь.



