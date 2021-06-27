Звезда "Наша Russia" Валерий Магдьяш: Ни один мужчина не проходит мимо темы алкоголя

– Чем именно начали заниматься?

– Я придумал новый формат творческих встреч, стал вести свадьбы, корпоративы, детские праздники. На своих выступлениях я никогда не использую анекдоты из интернета. Рассказываю о собственных наблюдениях, цитирую любимых авторов: писателя Сергея Довлатова и поэта Бориса Рыжего.

Был на гастролях в Чечне, Кабардино-Балкарии, Луганске. А ещё создал детский театр на базе ДК Железнодорожников, назвал его МХАТ – Межрегиональное художественное актёрское товарищество.

Пока человек мечтает, он живёт. У меня очень много планов. Например, пытаюсь пробовать себя в качестве певца. У меня уже есть совместная песня с Александром Кузьминым – братом Владимира Кузьмина. Она называется «Джамшутов карантин». Мы её записали в прошлом году на Девятое мая, когда я был в гостях на даче у Александра и его жены Наталии в подмосковной Малаховке.

– Не жалеете, что не остались в Москве?

– Я бы мог остаться, но сам бог распорядился иначе через потерю квартиры и денег. Я очень люблю Москву, прожил в ней 40 лет. Но там был исчерпан мой ресурс. Я знаю, если бы я остался, то сидел бы у телефона, и никто бы мне не звонил. А за этим бы последовала водка, одиночество и пессимизм. Да, сейчас у меня нет своего жилья, я снимаю квартиру. Но стараюсь об этом не думать.

– Несколько лет назад ходили слухи, что у вас проблемы с алкоголем…

– Ни один мужчина в своей жизни не проходит мимо темы алкоголя. Вопрос в мере. А мера зависит от среды. Если бы я пил столько, сколько мне приписывают недоброжелатели, то я бы сейчас вам интервью не давал, я бы не то что 70-летие своё не смог бы отметить, но и 50-летие.

Не верьте интернету! Там ещё пишут, что я сплю на вокзалах и бомжую. Но я этим людям не хочу даже отвечать. Юрий Никулин мне когда-то сказал: «Валер, не надо мстить подлым людям! Делай своё дело, и они умрут от зависти».

Вот так я и живу. Алкоголик не закончил бы три вуза, не сделал бы в своё время карьеру в трёх министерствах и не был бы востребован тремя красивыми женщинами, которые были моими жёнами. Алкоголик не родил бы трёх дочерей и не имел бы трёх внуков и внучку. Алкоголика бы не любила вся страна, ему бы не поставили памятник при жизни!

Я не знал, что на родине моей мамы в Красноярске есть памятник Джамшуту и Равшану. Об этом мне рассказали поклонники. Это стало культовым местом в городе. Туда приезжают женихи и невесты, бабушки и дедушки и просто молодёжь тусуется.