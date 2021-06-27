Звезда "Наша Russia" Валерий Магдьяш: Ни один мужчина не проходит мимо темы алкоголя
Знаменитый Джамшут после потери жилья в Москве переехал в Минеральные Воды
Актёр Валерий Магдьяш, прославившийся благодаря роли гастарбайтера Джамшута в скетчкоме «Наша Russia», некоторое время назад выпал из медиапростраства. Ходили слухи, что он переживает тяжёлые времена и впал в глубокую депрессию. Магдьяш дал первое интервью за последние три года корреспонденту Sobesednik.ru.
Валерий Магдьяш скоро отметит 70-летний юбилей. В молодости он дружил с режиссёром Эмилем Лотяну, ходил на пробы к самому Юрию Никулину. Но народная слава пришла к нему в 2006-м, когда он сыграл своего знаменитого Джамшута в паре с Михаилом Галустяном, которому досталась роль другого гастарбайтера Равшана. В Красноярске этим персонажам даже установлен памятник.
Сам Валерий сейчас живёт в Минеральных Водах. А оказался он там после того, как лишился своего единственного жилья в Москве.
– Когда я снимался в «Наша Russiа», мой гонорар составлял 300 долларов за смену, – вспоминает Магдьяш. – Накопив денег, я решил продать свою однокомнатную квартиру и купить двухкомнатную. Об этом знал весь район, в котором я проживал.
После выписки из квартиры и её продажи, артист хотел положить все свои деньги в банковскую ячейку, но по дороге на него напали грабители. По словам артиста, злоумышленники забрали не только все средства, но и документы.
– Я получил трубой по голове, – с грустью продолжает артист. – Не знал, что мне делать. Не люблю на эту тему говорить подробно. Но когда я прибыл в Минеральные воды (в этом городе живёт приятельница артиста, которая его на тот момент приютила – Прим. Sobesednik.ru), мне очень помог мэр города. Восстановили документы, я стал тут работать.
– Чем именно начали заниматься?
– Я придумал новый формат творческих встреч, стал вести свадьбы, корпоративы, детские праздники. На своих выступлениях я никогда не использую анекдоты из интернета. Рассказываю о собственных наблюдениях, цитирую любимых авторов: писателя Сергея Довлатова и поэта Бориса Рыжего.
Был на гастролях в Чечне, Кабардино-Балкарии, Луганске. А ещё создал детский театр на базе ДК Железнодорожников, назвал его МХАТ – Межрегиональное художественное актёрское товарищество.
Пока человек мечтает, он живёт. У меня очень много планов. Например, пытаюсь пробовать себя в качестве певца. У меня уже есть совместная песня с Александром Кузьминым – братом Владимира Кузьмина. Она называется «Джамшутов карантин». Мы её записали в прошлом году на Девятое мая, когда я был в гостях на даче у Александра и его жены Наталии в подмосковной Малаховке.
– Не жалеете, что не остались в Москве?
– Я бы мог остаться, но сам бог распорядился иначе через потерю квартиры и денег. Я очень люблю Москву, прожил в ней 40 лет. Но там был исчерпан мой ресурс. Я знаю, если бы я остался, то сидел бы у телефона, и никто бы мне не звонил. А за этим бы последовала водка, одиночество и пессимизм. Да, сейчас у меня нет своего жилья, я снимаю квартиру. Но стараюсь об этом не думать.
– Несколько лет назад ходили слухи, что у вас проблемы с алкоголем…
– Ни один мужчина в своей жизни не проходит мимо темы алкоголя. Вопрос в мере. А мера зависит от среды. Если бы я пил столько, сколько мне приписывают недоброжелатели, то я бы сейчас вам интервью не давал, я бы не то что 70-летие своё не смог бы отметить, но и 50-летие.
Не верьте интернету! Там ещё пишут, что я сплю на вокзалах и бомжую. Но я этим людям не хочу даже отвечать. Юрий Никулин мне когда-то сказал: «Валер, не надо мстить подлым людям! Делай своё дело, и они умрут от зависти».
Вот так я и живу. Алкоголик не закончил бы три вуза, не сделал бы в своё время карьеру в трёх министерствах и не был бы востребован тремя красивыми женщинами, которые были моими жёнами. Алкоголик не родил бы трёх дочерей и не имел бы трёх внуков и внучку. Алкоголика бы не любила вся страна, ему бы не поставили памятник при жизни!
Я не знал, что на родине моей мамы в Красноярске есть памятник Джамшуту и Равшану. Об этом мне рассказали поклонники. Это стало культовым местом в городе. Туда приезжают женихи и невесты, бабушки и дедушки и просто молодёжь тусуется.
– Вы трижды были женаты и трижды разводились. С дочками в каких отношениях?
– Старшая Вика живёт в Израиле. К сожалению, с ней не общаюсь. Когда развёлся с первой женой, ей было 14. Бывшая супруга встретила мужчину, и они уехали в Узбекистан. Через много лет, Вика ко мне обратилась за помощью, но я тогда сам нуждался в деньгах. Потом она исчезла.
Я пытался на неё выйти, но пока не получается. С интернетом я не дружу, но моя нынешняя спутница жизни Наташа иногда смотрит там её фотографии. Говорит, что у Вики все хорошо.
А младшая дочь Ксюша, когда рухнул Советский Союз, переехала со своей мамой в Новую Зеландию. Когда я стал известным, она мне позвонила со словами: «Пап, это я!» Но телефон тут же вышел из строя.
А потом Андрей Малахов на своей программе хотел устроить мне встречу с дочками, но ничего не получилось. Кстати, от старшей дочери у меня есть внук Никита, он учится во ВГИКе. Что-то пока мне тоже не звонит…
– Вы ощущаете себя счастливым человеком?
– Я счастлив оттого, что меня любят люди – и дети, и взрослые. У меня выступления чуть ли не каждый день. Бывает, мне не хватает сил, времени, я плохо сплю из-за постоянных мыслей, планов. Есть у меня проблема с сердцем, с которой помочь мне могут только в Москве.
Но после всех жизненных испытаний я понял: никогда не бывает безвыходных ситуаций. Когда ты понимаешь, что все, край, то просто отпусти себя. Бывает так, что среди ночи тебя прошибает пот, ты вскакиваешь с кровати и находишь выход в лице какого-то человека или следующего своего поступка.
А ещё вот что хочу сказать: у меня нет никакого звания, хотя, работая в министерстве, я мог бы себе его оформить. Но зато званием «Народный гастарбайтер» я очень горжусь!
Теги: #Валерий Магдьяш, #Наша Раша
Рубрика: Культура и ТВ