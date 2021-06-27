Вдова Баталова Гитана Аркадьевна: "Осталось только убить Машу, уверена, они нас хорошо похоронят"

Гитана Аркадьевна не понимает, откуда берутся эти бессовестные люди в ее жизни

Вдова Алексея Баталова, так устала от всей этой аферы, что еле рассказывает о происходящем.

- Господи, да кто на Маше нажиться хочет! Я, моя мама и Леша все, что у нас было, отдали Маше, да и забрали они все, на чем наживаться? – вопрошает Гитана Аркадьевна. – Мне ничего не нужно, что я в восемьдесят шесть лет в Париж полечу гулять? Что за бессовестные люди, почему они так пачкают страну? Я и про Дрожжину говорила ранее, я ее и Цивина видела пару раз в жизни, они сами рвались помочь, видите, как это обернулось. Такой ужас, осталось только убить Машу, и все у них будет хорошо, они бы нас тоже хорошо похоронили.

- Как сейчас идет судебный процесс?

- Пока ничего не могу вам сказать, сама толком не понимаю. Они каким-то образом еще и почти все счета наши опустошили, все то, что Леша оставлял своей дочери.

- На что вы сейчас живете?

- Какие-то средства есть у меня, это не удалось забрать. У меня есть пенсия, Маша получает пенсию Алеши, - жить можно, если бы нас еще оставили в покое. Бедный Алеша, что ему приходится видеть с небес. Если что, буду просить помощи или в долг, но так мало осталось друзей, многие ушли на тот свет: Галина Волчек, Михаил Ульянов, Олег Табаков. Чудо, что я еще жива. Но мы, все-таки, не одни, сейчас с нами постоянно рядом Вова (Владимир Иванов, дружил с Баталовым много лет – прим.ред.), Костя (Константин Кучерян, друг семьи Баталовых, брат жены Владимира Иванова – прим.ред.).