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Вдова Баталова Гитана Аркадьевна: "Осталось только убить Машу, уверена, они нас хорошо похоронят"

Невестка актрисы Наталии Дрожжиной Ирина в эфире шоу Малахова заявила, что планирует забрать дочь актёра Алексея Баталова, страдающую ДЦП, к себе, так как считает, что Маша никому не нужна. Мы поговорили с вдовой народного артиста.

Фото: фото Андрея Струнина

В ходе разбирательств договоры, заключенные Дрожжиной и Цивиным, суд признал недействительными и согласился, что сделки были заключены обманным путем, имущество вернули в собственность Баталовой: квартира в Самотечном переулке, доля в квартире и нежилое помещение на Серафимовича. Теперь вдруг невестка Дрожжиной проявила заботу о наследнице Баталова Марии.

- Там самая несчастная - это Маша. Вот вы знаете, она никому не нужна. Давайте мы ее заберем, деньги нам не нужны, она еще у нас ходить будет. Вы знаете, сколько охотников там? Вы думаете, им Маша и Гитана Аркадьевна нужна? Сейчас разберут там все, что можно, все, что хотят, - заявила Ирина.

Гитана Аркадьевна не понимает, откуда берутся эти бессовестные люди в ее жизни

Вдова Алексея Баталова, так устала от всей этой аферы, что еле рассказывает о происходящем.

- Господи, да кто на Маше нажиться хочет! Я, моя мама и Леша все, что у нас было, отдали Маше, да и забрали они все, на чем наживаться? – вопрошает Гитана Аркадьевна. – Мне ничего не нужно, что я в восемьдесят шесть лет в Париж полечу гулять? Что за бессовестные люди, почему они так пачкают страну? Я и про Дрожжину говорила ранее, я ее и Цивина видела пару раз в жизни, они сами рвались помочь, видите, как это обернулось. Такой ужас, осталось только убить Машу, и все у них будет хорошо, они бы нас тоже хорошо похоронили.

- Как сейчас идет судебный процесс?

- Пока ничего не могу вам сказать, сама толком не понимаю. Они каким-то образом еще и почти все счета наши опустошили, все то, что Леша оставлял своей дочери.

- На что вы сейчас живете?

- Какие-то средства есть у меня, это не удалось забрать. У меня есть пенсия, Маша получает пенсию Алеши, - жить можно, если бы нас еще оставили в покое. Бедный Алеша, что ему приходится видеть с небес. Если что, буду просить помощи или в долг, но так мало осталось друзей, многие ушли на тот свет: Галина Волчек, Михаил Ульянов, Олег Табаков. Чудо, что я еще жива. Но мы, все-таки, не одни, сейчас с нами постоянно рядом Вова (Владимир Иванов, дружил с Баталовым много лет – прим.ред.), Костя (Константин Кучерян, друг семьи Баталовых, брат жены Владимира Иванова – прим.ред.).

- Помню, когда узнали, что я беременна, Леша захотел, чтобы я была дома, пришлось оставить карьеру, он с радостью помог мне тогда оформить все документы. Я счастлива была жить семьей. Самое большое чудо в моей жизни – это Леша и Маша. Алеша вложил в нее столько всего, хорошо, что умом она пошла в него. Она пишет сказки, раньше писала одним пальцем, теперь у нее есть специальный ободок на голове, благодаря которому она пишет быстрее. И такого человека хотят обокрасть.. Как можно?
- вдова Баталова

- Сестра Маши связывается с ней?

- Она связывается, но у нее своя жизнь, есть дочь, внуки, у нее прекрасный муж, и она счастлива. Чем она может помочь, она не хочет в это лезть. Я ее по-своему люблю, мы бываем друг у друга на праздниках, Маше она тоже звонит. Леша ее тоже любил, просто она не слушалась его.

Мы позвонили Владимиру Иванову, на которого намекала в своих высказываниях невестка Дрожжиной:

- Сняли какую- то странную программу, видать, тем не было, - говорит друг Алексея Баталова. – Кто знает эту Ирину? Сама она знает что- то о Маше, о семье Баталовых? Может, ей Дрожжина что-то напела?

- А что с квартирами, вроде же суд все вернул Маше?

- Это верно, но решение суда еще не вступило в силу, насколько я понимаю, Дрожжина до сих пор сдает квартиру Маши и получает за это деньги.

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