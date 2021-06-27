Юрий Куклачев: "Секс – дело хорошее, но брак держится не на нем!"

Самый известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев и его супруга Елена отметили золотую свадьбу. По этому случаю паре организовали торжественную церемонию в ЗАГСе во время их гастролей в Крыму. О том, как прошел праздник, секретах долговечного семейного союза, а также воспитании молодого поколения, Куклачев рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

Юрий Куклачев со своей будущей супругой Еленой Гуриной познакомился в 1970-м году. Знаменитостью он тогда еще не был - только заканчивал цирковое училище. Елена же была танцовщицей, занималась в Студии Ансамбля народного танца И. Моисеева. Когда Юрий уже начал выступать, возлюбленная стала его ассистенткой. В настоящее время супруги работают в их знаменитом Театре кошек. Золотую свадьбу пара сыграла в Ялте.

- У нас были там гастроли, и мы так подумали: «Ну чего обратно в Москву ехать?!». Остались отдыхать, - говорит 72-летний Юрий Дмитриевич. – Сначала думали отметить наш праздник скромно, тихо. Но потом решили показать пример молодежи. После пропаганды «Дома-2» и других передач, которые разрушают нравственность и семейную жизнь, мы решили сказать младшему поколению: «Ребят, очень важно прожить вместе 50 лет в любви, в уважении и внимании к друг другу!».

- Все же, чья идея была организовать церемонию в ЗАГСе?

- Наших детей. Это они мне сказали: «Папа, вы же с мамой такой авторитет для всех! Вы должны заявить о своей золотой свадьбе во всеуслышание!». У нас когда-то бабушка с дедушкой так же 50 лет семейной жизни праздновали. Но они были повенчаны, а когда им стукнуло 80 и встал какой-то сложный вопрос с пенсией, мы их расписали официально в ЗАГСе. Помню, это такая радость была для нас! Вот теперь также и за нас с женой радуются наши дети и внуки. К нам на праздник пришла мэрия Ялты. За день до этого у нас был спектакль, я зрителям сказал, что будет церемония и многие из них пришли нас поздравить. Так все трепетно получилась! Жену в ЗАГСе спросили, хочет ли она сменить фамилию. Она ответила: «Нет!».

- А что для вас брак?

- Это когда встречаются два человека, совершенно разных по характеру, с разными вкусами, взглядами на жизнь. Но какая-то интересная форма их объединяет, начинают прорастать корни. В семейной жизни нужно ко всему относиться с чувством юмора. Моя жена Елена Исааковна - еврейка. У нее одесское чувство юмора. Хитрая, никогда меня не пилила. Главное, она поняла, что мужчину нужно хорошо кормить. Есть даже такой анекдот: «Кормите своего мужчину! Если вы этого не будете делать, у него будут трусы спадать. И самое печальное, если это будет происходить не дома!». Жена мне подарила троих детей, дети – шестерых внуков. Кошки, дети и внуки нас любят, что еще нужно?!

- На вашей золотой свадьбе присутствовал ваш семилетний внук. Что он вам в этот день сказал?

- Он видит, что бабушка с дедушкой живут дружно, в любви. Он понимает, что когда-то и ему нужно будет завести семью. Мы ему говорим, что чем раньше это произойдет, там лучше. Спрашиваю его: «Сколько у тебя детей будет?». Он пока говорит, что один. Не знаю, почему так отвечает. Наверное, телевидение и интернет так на молодое поколение действуют. Я ему говорю: «Надо, чтобы больше детей было, бери пример с бабушки и дедушки!». Я считаю, что если у человека нет детей, значит и счастья нет.

- Сейчас молодежь не спешит в ЗАГС, многие живут в гражданских браках. Как вы к этому относитесь?

- Не знаю, мы прожили с женой столько лет, что я уже и представить себе не могу, что может быть по-другому. Сейчас и правда многие думают: «Мы пока просто повстречаемся, потусуемся!». Это развивает измену. Ну что такое гражданский брак?! Мужчина думает: «А может, я с ней поживу, а потом еще кого-то встречу!». У женщины подобные мысли: «А я себе получше спутника найду!». Это все внутренне развращает человека. Высший свет, Европа навязывает нам совершенно другие ценности. А мы с женой живем по старинке и счастливы от этого. Нам тоже когда-то говорили родители: «Вы с детьми не спешите!». Но это ж дело такое, кто ж спрашивает, они появились и все. Я думаю, что эта фраза «Не спешите» в семейной жизни не нужна. Если ты встретил человека, то держись за него.

- У многих ведь не получается встретить в юности вторую половинку…

- Жизнь и правда сегодня очень сложная. Понятно, что девочки сразу хотят олигарха. Но сейчас не то что олигарха, партнера нормального найти очень сложно. Мужики гнилые пошли, женственные. Я пытаюсь своих внуков дисциплинировать. Но они уже смотрят тик-ток, знают, кто такой Моргенштерн. Я даже выговорить эту фамилию не могу. Объясняю им, что это кусок пустоты. А в жизни надо дорожить каждой секундой.

- Какие у вас сложности были в браке?

- Моей жене до сих пор говорят: «Какая же ты хитрая, вышла замуж за Куклачева!». А она отвечает: «Милочки! Я вышла замуж за студента циркового училища, а вот Куклачевым я его сделала сама!». Умная женщина ведет своего мужчину. Главное – должна быть цель. Наша жизнь в молодости была сложной, потому что мы жили в то время, когда не разрешали детей вывозить за границу. Мы иногда по полгода не видели своих детей. Можно сказать, приходилось сдавать их в детский дом. Так я называю интернат, который был при Министерстве иностранных дел. Вот мы, допустим, улетаем на гастроли в Аргентину на полгода - отдаем детей в этот санаторий. Родители наши тогда еще были молодые, они работали. Забирали внуков к себе только на выходные.

- Во взрослом возрасте на ваших детях это как-то отразилось?

- У них осталась обида, мы это ощущали. Когда у них самих уже появились дети, они сказали: «Вот мы своих никуда не отдадим!». Они помнят, как тяжело жить без мамы с папой, с чужими людьми.

- В молодости у вас наверняка были толпы поклонниц – охотниц на ваше сердце. Супруга вас к ним ревновала, были конфликты?

- Нет. Она спокойно на все это смотрела. Не ревновала, потому что мы друг друга всегда чувствовали. А конфликты у нас каждый день происходят. Например, из-за того, что я кружку поставил на краю стола, или книжка упала на пол. Одним словом, из-за всяких мелочей. Но настоящую злобу мы никогда не испытываем. И самое главное: что бы не произошло, подходя к кровати, надо все это забывать. Нельзя бытовые конфликты переносить на интимную жизнь.

- В начале нашей беседы вы упомянули шоу «Дом-2». Многие хотят его запретить, но несмотря на это оно все еще существует. Как вы к этому относитесь?

- «Запрещать» - это сегодня слово не хорошее. Вселенная держится на любви. Вы и я пришли сюда для любви. Но подобные шоу нам внушают, что любовь приходит через инстинкт. Секс – дело хорошее, я ничего не имею против. Но это все-таки совершенно другое. Любовь – это когда закрываешь глаза и представляешь маму, эта энергия сразу же включается. То же самое происходит, когда мать представляет своего ребенка. Вот это все и есть любовь, а не телодвижения. Когда девочку настраивают на то, что секс –это главное, она начинает считать, а сколько у нее было мальчиков. Это приводит к тому, что теряется вкус жизни. Главное в отношениях между мужчиной и женщиной – сохранить то волнение, которое вас всколыхнуло при первой встрече и пронести его через всю жизнь. Да, может быть, фигура со временем меняется, но именно то самое волнение вдохновляет вас и возбуждает. Я пытаюсь молодежи объяснить, что на этом все держится. Образно это можно объяснить так: у тебя есть пирожное, ну и кушай его с удовольствием! А когда у тебя и торт, и пирожное, и еще там всякие сладости, ты все это попробуешь, и у тебя изжога начнется!



