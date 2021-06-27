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"Вызов в Мемфис": золотые скрижали семейной геронтократии

В России впервые выходит "Вызов в Мемфис" Питера Тейлора — роман, за который он получил Пулитцеровскую премию

Семейная драма о 81-летнем вдовце, под занавес жизни вдруг воспрявшего к женскому полу, казалось бы, устарела — уж сколько всего поменялось в семейных ценностях и взглядах с первой половины 20-го века. Однако сложная архитектура конфликтов — столкновения старых и новых сводов правил; геронтократии и наследовательской кабалы; изреченных установок и собственных же двойных стандартов — и завязанные на этом семейные препоны на деле повторяются из эпохи в эпоху. И это особенно хорошо понимаешь, едва начинаешь погружаться вместе с Филиппом Карвером, главным героем, и его родственниками в пучину отцовских действий и решений. 

В итоге «Вызов в Мемфис», написанный в 1986-м, напротив, словно бы придаёт золотым скрижалям древней мудрости — о том, что все детские впечатления и воспоминания остаются с нами на всю жизнь, а завязанная на них месть одинаково губительна для всех — благородную патину. А его архаически-аристократический язык повествования в «пересчете» на наше время, вызывает отдельное, дополнительное наслаждение.

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