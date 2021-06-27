Мария Арбатова: "Москва слезам не верит" раскрыла Западу то, что было доступно только нам

В День памяти Владимира Меньшова писатель и драматург Мария Арбатова рассказала Sobesednik.ru о главном семейном качестве семьи Меньшовых.

– Для меня это удар, потому что я знаю его семью, в которой нет неталантливых людей, там природа ни на ком не отдыхала, как в браке Алентовой и Меньшова, так и в браке их дочери Юлии. Они оба потрясающе одаренные люди. Я видела их и на сцене, видела и в кино. Ну, про Юлию говорить вообще нечего, теорему доказывать не надо, насколько она одарена, надеюсь, что их дети – Андрей и Тая – тоже понесут честь семьи достойно.

Это совершенно чудесная семья, где все друг друга поддерживали. Когда такое количество звезд, обычно в семье начинается толкание локтями. Владимир Меньшов был всегда очень достойным папой, дочь всегда на него могла опереться.

– Какой фильм Владимира Меньшова для вас стал самым важным?

– Фильм «Москва слезам не верит» – это такая сага не только для России, но и для Советского Союза, потому что не устаревает, эта картина про то, что Москва для всех, кто хочет ее завоевать, и в этом смысле ничего не изменилось.

Я думаю, что этот фильм на века. Удивительно, что Запад сумел в нем оценить то, что понятно только нам. Все нюансы мелкие кропотливо сделаны. Это заслуга Владимира Меньшова, потому что этот фильм стал мировым.

Картина «Москва слезам не верит» возглавляет большую пятерку фильмов Владимира Меньшова, следом идут «Любовь и голуби», «Где находится нофелет», «Зависть богов» и «Шырли-мырли».