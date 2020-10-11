"Сашка, нужно снимать больше фильмов о любви, чтобы народ не озлабливался": Панкратов-Черный вспомнил слова Владимира Меньшова на его похоронах

Актёр, Режиссер, он – один из немногих, кто смог заполучить заветную статуэтку главной кинематографической премии «Оскар». Поклонники артиста до последнего думали, что семья из-за ковида не сможет проводить мужа и отца в последний путь, однако за день до похорон стало известно, что народная артистка Вера Алентова все же появится на прощании.

В Московском доме кино собрались сотни поклонников творчества Меньшова. На главной сцене у гроба - жена, с которой он прожил в браке больше полувека, единственная дочь Юлия со своим супругом и дочерью.

Проститься с ушедшим пришли друзья и коллеги: режиссер Вадим Абдрашитов, Александр Литвинов, Геннадий Зюганов, депутат Мосгордумы, актер Евгений Герасимов, Александр Панкратов-Чёрный, Александр Олешко, Владимир Машков, Александр Пашутин, Эдгард Запашный и многие другие.

Заслуженный артист России Максим Аверин также пришел на прощание.

- Он нашёл код к нашим сердцам, спасал нас от уныния и печали, - сказал Аверин. – Думаю, мы сегодня все прощаемся с самым близким другом для каждого из нас. Он продюсировал мой первый фильм «Любовь зла». Помню, был строг, но это хорошо. Замечания, которые он мне тогда говорил, очень помогли в деле…Светлая память!

Для Александра Панкратова- Чёрного Меньшов был не просто коллегой, но и близким другом.

- Мы дружили… Его фильмы останутся с нами навсегда, они нас переживут… Замечательного человека потеряли, личность. Он всегда говорил: «Сашка, для народа надо снимать больше фильмов о любви, чтобы народ не озлабливался. Озлабливаться есть от чего. Он был искренним , прекрасным другом. Это огромная потеря! - сказал на прощании Александр Панкратов-Черный.

Народный артист Дмитрий Харатьян несколько минут молча стоял у гроба, затем помолился и принёс соболезнования близким Меньшова, упал в ноги Вере Алентовой, они обнялись.

Из дома кино Меньшова отвезут на отпевание, затем похоронят на Новодевичьем кладбище.