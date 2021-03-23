По меньшей мере три музея Москвы перешли на QR-коды

Музей космонавтики и музейные помещения на территории усадеб Царицыно и Кусково с 7 июля принимают посетителей только с QR-кодами.

Отдельно сообщается, что вход в парки Царицыно и Кусково остаётся свободным. Требования касаются только выставок и павильонов внутри дворцовых комплексов. Что касается Музея космонавтики, то вход закрыт для тех, кто не получил официальное подтверждение о вакцинации, перенесённой болезни или об отрицательном тесте ПЦР не только в основную экспозицию, расположенную рядом с метро ВДНХ, но и в дом-музей Сергея Королёва. Для посетителей важно иметь с собой, помимо QR-кода, удостоверение личности: без него вас также не пропустят.

Основная часть музеев Москвы продолжает работать в обычном режиме. В качестве требования остаётся маска.

К вводу QR-кодов готовится и Большой театр. По сообщениям из Департамента культуры Москвы, такая система уже введена «для некоторых спектаклей» ГАБТ. Но какие именно постановки оказались «закодированными», пока неизвестно: Sobesednik.Ru на данный момент не удалось дозвониться до пресс-службы Большого театра. На официальном сайте никаких предупреждений нет.