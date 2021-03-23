Музей по QR-кодам: блок-посты из охраны и пустые залы. Репортаж
Корреспондент Sobesednik.Ru побывал в Музее космонавтики - первом, работающем только для обладателей QR-кода
Московский Музей космонавтики наряду с выставочными залами усадеб Царицыно и Кусково в разгар эпидемии в порядке эксперимента решил пускать посетителей по QR-кодам.
После реконструкции в этом музее всегда много людей. Вот и на следующий день после начала эксперимента, несмотря на разгар лета и рабочего дня, сюда подходят люди. Корреспондент Sobesednik.Ru, вооружившись билетом, кодом и паспортом (без него тоже не пустят, т.к. код привязан к нему), стал свидетелем того, как две женщины хотели пройти внутрь. Двое охранников объясняли им новые правила.
- Ой, а мне нельзя вакцинироваться, - сказала одна из посетительниц.
- Значит, вам и в музей нельзя, - попытался пошутить секьюрити в стиле жестокого анекдота «нет ручек – нет и конфетки» и немного осёкся.
У меня с «аусвайсом», как его называют антипрививочники, всё было в порядке. Как и на столичных фудкортах, сначала показываешь пресловутый QR-код, его сканируют, потом паспорт. Для пущей убедительности я натянул плотную маску.
Следующий блок-пост – «прозвон» металлоискателем. Тут всё привычно: вытащить из карманов всё металлическое и показать сумку.
Наконец, третий блок-пост, на котором хозяйствует милая девушка, собственно проверяющая билеты. Всё, я вышел на орбиту!
Блуждая среди личных вещей Гагарина, я услышал вопрос ещё одного охранника, которого можно условно назвать четвёртым блок-постом, но уже невидимого фронта: «Простите, а у вас перчатки есть?» Ёлы-палы, всё взял, а вот про перчатки забыл. Меня попросили вернуться на второй уровень, где лежали одноразовые целлофановые перчатки. Со словами: «Я же вам говорил взять» выдали пару и вернули на орбиту. С перчатками, кстати, вообще нелогично: на разнообразных спускаемых аппаратах здесь висят таблички «Руками не трогать». Разрешили бы уж в качестве награды потрогать: хочется хотя бы в целлофане прикоснуться к обшивке реальной спускаемой капсулы!
В одном из следующих залов ещё один представитель блок-постов невидимого фронта, увидев меня в полном обмундировании, неожиданно сжалился: «Маску, в принципе, можете приспустить». Но впереди виднелись экспонаты, рассказывающие о тяжёлых космических буднях героев, облачённых в скафандры, и я с улыбкой Гагарина (которую секьюрити, впрочем, так и не увидел) произнёс: «Ладно, я уж привык…»
Один из самых любопытных экспонатов – интерактивный макет станции «Мир», на который можно зайти и походить, - «временно закрыт, так как при посещении экспоната нарушается необходимая для вашей безопасности дистанция 1,5 м». Увидев это объявление, я понял, что музеем руководят люди, по-космически аккуратные, пунктуальные и любящие перестраховываться. Никто ведь пока не заставляет музейные комплексы закрываться, как рестораны. Впрочем, и среди рестораторов нашлись те, кто добровольно закрыл некоторые свои заведения для «неоКУАРенных» граждан раньше распоряжения мэра. В интервью Sobesednik.Ru они признавались, что ощутимо теряют прибыль, но лучшим выходом для всех была бы массовая вакцинация.
Дозвониться до пресс-службы Музея космонавтики после посещения не получилось: трубку сбрасывали. Но сотрудники внутри комплекса мне рассказали, что за первый день входа по QR-кодам музей посетили чуть больше ста человек при норме 500-600. «Сейчас совсем пусто», - грустно говорили смотрители. В музейных помещениях я увидел небольшую экскурсию для семьи из 4 человек с детьми, ещё одного посетителя, а на выходе – иностранца, которому что-то рассказывали по-английски.
По поводу возврата денег за приобретённые билеты в кассе музея ответили, что возврат возможен только для тех, кто покупал их до 7 июля: мол, после этого на сайте разместили объявления и претензии не принимаются. Однако администратор заверила, что возврат возможен. Билеты в Музей космонавтики ещё с первой волны «короны» продаются только на сайте.
Теги: #QR-код, #Музей космонавтики, #вакцинация
Рубрика: Культура и ТВ