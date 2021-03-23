Музей по QR-кодам: блок-посты из охраны и пустые залы. Репортаж

Московский Музей космонавтики наряду с выставочными залами усадеб Царицыно и Кусково в разгар эпидемии в порядке эксперимента решил пускать посетителей по QR-кодам.

После реконструкции в этом музее всегда много людей. Вот и на следующий день после начала эксперимента, несмотря на разгар лета и рабочего дня, сюда подходят люди. Корреспондент Sobesednik.Ru, вооружившись билетом, кодом и паспортом (без него тоже не пустят, т.к. код привязан к нему), стал свидетелем того, как две женщины хотели пройти внутрь. Двое охранников объясняли им новые правила.

- Ой, а мне нельзя вакцинироваться, - сказала одна из посетительниц.

- Значит, вам и в музей нельзя, - попытался пошутить секьюрити в стиле жестокого анекдота «нет ручек – нет и конфетки» и немного осёкся.

У меня с «аусвайсом», как его называют антипрививочники, всё было в порядке. Как и на столичных фудкортах, сначала показываешь пресловутый QR-код, его сканируют, потом паспорт. Для пущей убедительности я натянул плотную маску.

Следующий блок-пост – «прозвон» металлоискателем. Тут всё привычно: вытащить из карманов всё металлическое и показать сумку.

Наконец, третий блок-пост, на котором хозяйствует милая девушка, собственно проверяющая билеты. Всё, я вышел на орбиту!