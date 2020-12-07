"Гонорары артистам сократили вдвое": Тарасова рассказала о падении доходов из-за ковида
Сейчас артистка зарабатывает, продавая куртки и шарфы в Интернете
Пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на доходах артистов. Многие концерты и выступления были отменены. Да и за те, что проводятся, артисты получают вдвое меньше. О резком сокращении гонораров Sobesednik.ru рассказала звезда «Глухаря», актриса Виктория Тарасова.
– Мы и сейчас ездим с антрепризой по стране, – объясняет Виктория. – Правда, из-за того, что мы работаем на 50 процентов наполняемости зала, гонорары уменьшили на 50 процентов. Не только мне, конечно – всем артистам, которые работают в антрепризе.
Но люди нас любят и ждут – всем врагам на зависть. Во всех городах залы полные. Иногда приходится играть два спектакля, как я называю, дополнительный утренник. Люди в провинции соскучились по театру. Они там рвутся в бой.
Я от работы не отказываюсь. Могу и на передачу сходить, если нужно. Хотя мне сейчас очень хочется побольше творчества: не г…вна, которое снимается ради денег… А именно искусства. У меня есть ощущение, что после 50 лет что-то должно привалить. Когда я шла на «Глухаря», у меня было такое же ощущение…
Помимо дохода от театра и кино, Тарасова зарабатывает продажей шарфов и курток в Интернете. Они разлетаются как горячие пирожки – многие хотят иметь у себя в гардеробе вещь, которую создала знаменитая актриса.
– Вы активно продаёте в Интернете шарфы и куртки. Это дело приносит доход?
– Шарфы на продажу я уже давно вяжу, – говорит Виктория. – А на куртках картины рисовать недавно начала. Но всем нравится – улетают за раз. Это мой сын Даня вместе со своей девушкой придумал такую идею. Они начали её реализовывать. Когда у них стали просить рисунки на куртках, они меня подключили.
У нас теперь – семейное производство Тарасовых. Даня придумывает, Катя – пришивает, рвёт, а я – разрисовываю. Денег много не берём. Куртки стоят от 12 до 30 тысяч. Есть и бюджетные варианты за 8-9 тысяч. Пока продаём в соцсетях. Но у детей в планах – открыть Интернет-магазин.
Интервью с Викторией Тарасовой читайте в ближайшие дни на Sobesednik.ru
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Рубрика: Культура и ТВ