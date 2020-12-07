"Гонорары артистам сократили вдвое": Тарасова рассказала о падении доходов из-за ковида

Пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на доходах артистов. Многие концерты и выступления были отменены. Да и за те, что проводятся, артисты получают вдвое меньше. О резком сокращении гонораров Sobesednik.ru рассказала звезда «Глухаря», актриса Виктория Тарасова.

– Мы и сейчас ездим с антрепризой по стране, – объясняет Виктория. – Правда, из-за того, что мы работаем на 50 процентов наполняемости зала, гонорары уменьшили на 50 процентов. Не только мне, конечно – всем артистам, которые работают в антрепризе.

Но люди нас любят и ждут – всем врагам на зависть. Во всех городах залы полные. Иногда приходится играть два спектакля, как я называю, дополнительный утренник. Люди в провинции соскучились по театру. Они там рвутся в бой.