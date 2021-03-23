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"Читай не хочу": о ребенке между Блоком и тиктоком

Книга Риммы Раппопорт рассказывает, как привить подрастающему поколению любовь к литературе без ущерба для психики

Поисковый запрос «читать» не зря располагается в топе по популярности у «Как заставить ребенка». Мало того, что эпоха такая, когда книги требуют от рассредоточенных детских умов критически большого времени и внимания – так еще и страна у нас такая, где нравственные нормы «береги хлеб и книгу» взращивались десятилетиями. В итоге неумеючи легко перегнуть палку и нанести чаду читательскую травму, а себе занести родительский провал.

В своей книге «Читай не хочу: что мешает ребенку полюбить книги» педагог и мама Римма Раппопорт долго, но логично разбирает, где грань между «заставить» и «отставить» и как не навредить по каждую сторону от нее. А также напротив – можно ли считать миссию выполненной даже тогда, когда юный человек уже понимает, что книги запускают симуляцию процессов, пополняют банк кейсов и, следовательно, помогают лучше ориентироваться в жизни. 

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