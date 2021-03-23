Культурный навигатор: Игорь Бутман на большом экране, Максим Аверин на гастролях
Sobesednik.ru продолжает рассказывать о самых ярких культурных событиях, ожидающих россиян этим летом
Игорь Бутман на большом экране
Документальный фильм с заковыристым названием «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» – об известном российском джазмене.
Не только репетиции и концерты, но и вечера в кругу семьи и хоккейные тренировки. На экране появятся Вячеслав Фетисов, Давид Голощекин, Сергей Шойгу, Сергей Мазаев. Бутман – в известной мере приспособленец. Обладая гражданством США, он запросто вступает в «Единую Россию», умеет очаровать и власть, и бизнес, который при деньгах. Фильм, разумеется, не будет критиковать его за это. Но в то же время Игорю Михайловичу вряд ли кто-то откажет в наличии обаяния. Модный в наше время стиль «морда кирпичом» – точно не про него. Бутман остается человеком-праздником, душой компании и на сцене, и вне ее.
С 8 июля в кинотеатрах
Максим Аверин учится жизни на гастролях
Почти все лето один из самых ярких российских актеров Максим Аверин будет колесить по городам и весям.
В июне с моноспектаклем «Научи меня жить» он уже побывал в семи городах. Россия на Аверина ходит очень активно – моноспектакль «Все начинается с любви» («Научи меня жить» – его продолжение) посмотрели в общей сложности 450 тысяч человек. В программе у актера стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Прозвучат в том числе лучшие произведения из предыдущей программы. Музыка, звук, свет, а главное, неповторимая и, может, даже недостижимая энергетика Аверина не дадут вам заскучать.
6 июля. Киров, Вятская филармония
20 июля. СПб, Театр музыкальной комедии
11 августа. Сочи, Зимний театр
Миронов, Большова и Федосеев в сквере Чайковского в Клину
Фестиваль искусств Чайковского – звучит для иных чопорно и уныло, но организаторам уже который год удается собирать по-настоящему звездную команду и именами вызывать интерес не только у «профильной» аудитории.
Итак, на площадке под открытым небом у концертного зала Чайковского 8 июля актриса и телеведущая Дарья Дроздовская прочтет рассказы знаменитой писательницы Тэффи – одной из самых ярких фигур русской литературы начала XX века.
10 июля гала-концерт даст Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева, на сцену выйдут также Анна Большова и Юлиан Макаров. А 11 июля Евгений Миронов приедет в Клин, чтобы сыграть в моноспектакле сразу несколько ролей в «Гамлете», музыкальное сопровождение обеспечит Юрий Башмет и его оркестр «Новая Россия».
До 11 июля. Клин (Московская область), Музей-заповедник Петра Чайковского
Экскурсия по Вильнюсу без виз и QR-кодов
Очередная волна ковида заставляет энтузиастов проявлять изобретательность. Благо новые технологии это позволяют.
Онлайн-экскурсии по столице Литвы (где есть что посмотреть) проводит некий Марк – «неправильный гид по Вильнюсу». Это не просто видео и фото, это видеоконференция в ставшей за пандемию популярной программе Zoom. В помощь экскурсантам будут предложены и Google-карты. Как известно, с их помощью можно «путешествовать» по самым разным улицам и дорогам в разных городах и странах. Виртуальная экскурсия по Вильнюсу начнется с «места силы» – Ворот Зари, где находится знаменитая икона Матери Божьей Остробрамской. На прогулке также монастырь Святого Духа, Ратушная площадь, Еврейский квартал, Кафедральная площадь, Вильнюсский университет и костел Святой Анны.
8 июля 20:00 (мск). «(Не) реальный Вильнюс» (находится в поисковых системах интернета)
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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2021 под заголовком «Навигатор».
Рубрика: Культура и ТВ