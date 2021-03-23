Культурный навигатор: Игорь Бутман на большом экране, Максим Аверин на гастролях

Итак, на площадке под открытым небом у концертного зала Чайковского 8 июля актриса и телеведущая Дарья Дроздовская прочтет рассказы знаменитой писательницы Тэффи – одной из самых ярких фигур русской литературы начала XX века.

10 июля гала-концерт даст Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева, на сцену выйдут также Анна Большова и Юлиан Макаров. А 11 июля Евгений Миронов приедет в Клин, чтобы сыграть в моноспектакле сразу несколько ролей в «Гамлете», музыкальное сопровождение обеспечит Юрий Башмет и его оркестр «Новая Россия».

До 11 июля. Клин (Московская область), Музей-заповедник Петра Чайковского