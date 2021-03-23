Москва слезам не верит: вспоминая главную киноленту Владимира Меньшова
Сегодня, 5 июля, на 82-м году жизни ушел из жизни актер и режиссер, создавший один из главных советских киношедевров
Коронавирус не разделяет людей на известных и простых. 81-летний Владимир Меньшов скончался в 15-й городской больнице, куда был госпитализирован с этим диагнозом и двусторонней пневмонией. На постсоветском пространстве сегодня вспоминают прежде всего его оскароносный фильм «Москва слезам не верит».
Фильм стал знаковым не только для самого Меньшова, но и для мирового кино: в 1981-м, как известно, он неожиданно получил «Оскара», а саму статуэтку Владимир Валентинович смог взять в руки только в разгар перестройки, в 1989-м. Одну из главных ролей сыграла жена Меньшова Вера Алентова, но в интервью «Собеседнику» она призналась, что роль получила «вовсе не потому, что Володя – мой муж».
– Пробовалась чуть ли не последней, когда другие актрисы уже не подошли, – рассказала актриса. – И пробы были очень суровые! Володя требовал от меня вдвое больше усилий, чем от других. Прошло много лет, прежде чем режиссер Меньшов сказал мне: «Ты очень хорошо играешь в этой кинокартине». Это для меня был такой комплимент!
Отношения у Меньшова и Алентовой были не самыми безоблачными, но жизнь распорядилась так, что им удалось находиться на орбитах друг друга в течение десятилетий. Рассказывают, что, когда молодые супруги шли из ЗАГСа, к ним подошла незнакомая старушка и сказала: «Развод ничего не даст – один у тебя муж, по судьбе один».
Главный фильм Владимира Валентиновича тоже собирался из, казалось, какого-то сложного и рассыпанного паззла: блестяще сыгравший свою роль Алексей Баталов после прочтения сценария отказывался играть роль Гоши (он же Гога, он же Жора). Режиссер вспоминал, что на эту роль вообще трудно было найти человека, который «сразу вызывал бы доверие женщин», что на пробах не встретилось ни одного такого актера. На наше общее счастье Баталов через несколько дней, глубокой ночью, перезвонил Меньшову и сказал: «Знаешь, я подумал, гори все синим пламенем! Давай работать!»
Готовый фильм на худсовете принимали со скандалом. Пришлось вырезать несколько сцен в рамках очередной борьбы с пьянством, голый зад Баталова в сцене, когда внезапно приходит дочь… Про то, что он получил «Оскар», Меньшов узнал случайно в коридорах Дома кино, когда кто-то сказал: «Ой, смотри, «Оскар» идет». Дело было 1 апреля, и режиссер воспринял это как шутку. В Америку его тогда не выпустили, за наградой ездил атташе советского посольства…
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Рубрика: Культура и ТВ