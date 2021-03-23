Москва слезам не верит: вспоминая главную киноленту Владимира Меньшова

Коронавирус не разделяет людей на известных и простых. 81-летний Владимир Меньшов скончался в 15-й городской больнице, куда был госпитализирован с этим диагнозом и двусторонней пневмонией. На постсоветском пространстве сегодня вспоминают прежде всего его оскароносный фильм «Москва слезам не верит».

Фильм стал знаковым не только для самого Меньшова, но и для мирового кино: в 1981-м, как известно, он неожиданно получил «Оскара», а саму статуэтку Владимир Валентинович смог взять в руки только в разгар перестройки, в 1989-м. Одну из главных ролей сыграла жена Меньшова Вера Алентова, но в интервью «Собеседнику» она призналась, что роль получила «вовсе не потому, что Володя – мой муж».

– Пробовалась чуть ли не последней, когда другие актрисы уже не подошли, – рассказала актриса. – И пробы были очень суровые! Володя требовал от меня вдвое больше усилий, чем от других. Прошло много лет, прежде чем режиссер Меньшов сказал мне: «Ты очень хорошо играешь в этой кинокартине». Это для меня был такой комплимент!