"Клара и Солнце": герои, трусы, роботы, люди

Мы часто называем фантастикой любые книги о роботах и людях; но Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро в своем новом романе «Клара и Солнце», пожалуй, не так уж и фантазирует, чтобы нарекать его книгу небывальщиной – скорее, это лишь размышления о параллелях.

Ведь Искусственные Друзья и Искусственные Подруги (одной из которых и является Клара), которые созданы стать подростку ментальной опорой при взрослении, и затем быть списанными в утиль – это в какой-то степени каждый из нас. Мы все располагаемся в некоем умозрительном магазине, из которого нас «выкупает» будущий друг; все играем какие-либо роли в жизнях других, и все в разные моменты из них пропадаем. Как и наоборот: окружающие часто исчезают из нашей жизни, пополнив наш интеллектуальный и эмоциональный капитал. Такова по сути наша субъективная миссия, ментальная Вселенская программа, и Исигуро не ошибся, заочно сравнивая ее с жизненным циклом робота.

И мы все тоже, как и Клара, что-то познаем, впитываем, анализируем и даже самопрограммируемся нейронными паттернами; мы также способны мыслить нешаблонно, привязываться к прошлому, мы можем искренне, порой даже по-детски, заблуждаться… И в конечном итоге – идти на риски и даже решаться на самопожертвование, в том числе физическое, без какого-либо расчета на ответную благодарность.

Немножко сказка, немножко охудожествленная религиозная притча (и фигура Солнца неспроста вынесена аж в название), немножко семейная драма – Исигуро создал собственную гибридную вселенную, в которой люди ведут себя как роботы, а роботы – как люди; чужие – как родные, а родные – словно чужие. И в которой каждому – и сущему, и суррогатному – найдется место для поступков разных степеней глупости и подвигов разных степеней отваги.