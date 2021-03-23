"Это все выдумка!" Мошенники в Сети пользуются именем внучки "слепой бабы Нины"

На канале ТВ-3 с успехом идет докудрама «Слепая», где незрячая ясновидящая баба Нина и ее внучка Аня помогают всем запутавшимся людям. В соцсети существует несколько страниц внучки Ани, которая за деньги предлагает услуги бабушки Нины. В Sobesednik.ru обращаются читатели с просьбой прислать адрес ясновидящей. Мы поговорили с актрисой, которая снималась в проекте.

– Это все выдумка! – говорит девушка, попросившая не называть ее имя из-за подписанного договора о неразглашении. – А герои, в том числе баба Нина – профессиональные артисты.

Все бы ничего, но мошенники создают страницы от имени Ани Митюковой, якобы внучки бабы Нины. Для достоверности размещают на них настоящие фотографии актрисы Елены Митюковой. Люди возмущены тем, что она «разводит их на бабло».

Рита Павлова