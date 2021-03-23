Еле дожили

Существует легенда, как снимали сцену, когда по сюжету за окном должен был идти дождь. Но в те дни была хорошая погода. И тогда пригласили пожарных, которые лили воду из шланга. В это время тогдашний директор школы пожалел, что пустил киношников, переживал, причитая: «Зальют, зальют же новую школу!»

Кстати

Пять лет назад в школе №1380 открыли музей, посвященный фильму «Доживем до понедельника». Там выставлены, например, печатная машинка, чернильница и классный журнал, которые участвовали в съемках, еще пионерские знамена, чтобы отразить жизнь школы в 1960-х годах. На стендах висят фотографии из этой картины и со съемочного процесса. Установлен и большой экран, на котором ученикам показывают фильмы – и чаще всего «Доживем до понедельника».

Печерниковой пришлось голову забинтовать

Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме учительницу Наталью Горелову, признавалась, что фильм посмотрела только... 20 лет спустя: «Я себе тогда на экране очень не понравилась и сильно раздражалась из-за этого. Вот и не стала смотреть».

Однако после выхода картины многие советские женщины стали делать прическу «под Печерникову». Никто даже не догадывался, что на создание образа учительницы у гримеров уходило по два часа.

– У меня были длинные волосы, во время съемок мне надевали парик. Для этого мои собственные волосы заплетали в три-четыре косички и, чтобы их зафиксировать, перебинтовывали голову медицинским бинтом. Я была похожа на раненого, – смеясь, вспоминала актриса.

Добираться до места съемок ей приходилось через всю Москву, и из дома она выезжала в пять утра.

– А еще я очень стеснялась. Потому что Тихонов был моим любимым артистом, а для меня это был первый настоящий фильм. Но режиссер картины Станислав Ростоцкий был очень солнечный человек. Он умел заставить забыть, что идет съемка, что нужно что-то играть. Поэтому, когда меня спрашивают, как я работала над этой ролью, отвечаю: «Я не работала, я кайф ловила».

По сценарию Костя Батищев, которого сыграл Игорь Старыгин, был модником, но актеру никак не могли найти дефицитные джинсы подходящего размера. По счастью, на складе студии нашелся отрез японской джинсовой материи, из которого костюмеры сшили брюки, украсив их подходящими заклепками и ярлыком. Но этого Ростоцкому показалось недостаточно, и для завершения образа «фирмача» режиссер отдал Старыгину свою роскошную американскую куртку, после чего удовлетворенно отметил: «Вот теперь ты пижон!»