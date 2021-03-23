Еле дожили
Когда фильм «Доживем до понедельника» вышел на киноэкраны, вокруг него возникли споры: разве могут быть такие отношения между учителями и учениками? Слишком уж иногда доверительные, а порой излишне острые.
Фильм "Доживем до понедельника" снимался без разрешения Госкино
Тихонов снимался в коридоре
Режиссер Станислав Ростоцкий и директор киностудии имени Горького Григорий Бритиков задумали снять фильм по дипломной работе студента Высших сценарных курсов Георгия Полонского «Журавль в небе».
– Мы послали в Госкино сценарий, но ответа все не было. Тогда Бритиков на свой страх и риск принял решение начать съемки. Мы понимали, что каждую минуту фильм могут закрыть, поэтому сняли картину всего за три с половиной месяца, – рассказывал Ростоцкий.
На главную роль – учителя истории Мельникова – режиссер пригласил своего близкого друга Вячеслава Тихонова. Тот поначалу отказался – роль показалась ему слишком мелкой и безликой. А ведь артист к тому времени уже сыграл князя Болконского в фильме «Война и мир». После долгих уговоров Ростоцкий вздохнул: «Если ты мне друг, ты должен играть!» Тихонову ничего не оставалось делать, как согласиться. Кстати, потом за эту роль он благодарил режиссера. А вот сценарист Полонский был против кандидатуры этого артиста – ему казалось, что он слишком молод и красив. Предлагал других – например Бориса Бабочкина и Зиновия Гердта. Но режиссер настоял на своем.
Съемки фильма проходили в недавно открывшейся тогда средней школе №234 (теперь №1380), которая находится в московском районе Медведково. Но интерьер все-таки пришлось снимать в выстроенных на киностудии декорациях – в школьных кабинетах съемочной группе было тесно. А в школе снимали, как Тихонов идет по коридору, сцену в переходе, в спортивном и актовом залах. Съемки проходили либо вечерами, либо в выходные дни, когда у школьников не было занятий.
Существует легенда, как снимали сцену, когда по сюжету за окном должен был идти дождь. Но в те дни была хорошая погода. И тогда пригласили пожарных, которые лили воду из шланга. В это время тогдашний директор школы пожалел, что пустил киношников, переживал, причитая: «Зальют, зальют же новую школу!»
Кстати
Пять лет назад в школе №1380 открыли музей, посвященный фильму «Доживем до понедельника». Там выставлены, например, печатная машинка, чернильница и классный журнал, которые участвовали в съемках, еще пионерские знамена, чтобы отразить жизнь школы в 1960-х годах. На стендах висят фотографии из этой картины и со съемочного процесса. Установлен и большой экран, на котором ученикам показывают фильмы – и чаще всего «Доживем до понедельника».
Печерниковой пришлось голову забинтовать
Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме учительницу Наталью Горелову, признавалась, что фильм посмотрела только... 20 лет спустя: «Я себе тогда на экране очень не понравилась и сильно раздражалась из-за этого. Вот и не стала смотреть».
Однако после выхода картины многие советские женщины стали делать прическу «под Печерникову». Никто даже не догадывался, что на создание образа учительницы у гримеров уходило по два часа.
– У меня были длинные волосы, во время съемок мне надевали парик. Для этого мои собственные волосы заплетали в три-четыре косички и, чтобы их зафиксировать, перебинтовывали голову медицинским бинтом. Я была похожа на раненого, – смеясь, вспоминала актриса.
Добираться до места съемок ей приходилось через всю Москву, и из дома она выезжала в пять утра.
– А еще я очень стеснялась. Потому что Тихонов был моим любимым артистом, а для меня это был первый настоящий фильм. Но режиссер картины Станислав Ростоцкий был очень солнечный человек. Он умел заставить забыть, что идет съемка, что нужно что-то играть. Поэтому, когда меня спрашивают, как я работала над этой ролью, отвечаю: «Я не работала, я кайф ловила».
По сценарию Костя Батищев, которого сыграл Игорь Старыгин, был модником, но актеру никак не могли найти дефицитные джинсы подходящего размера. По счастью, на складе студии нашелся отрез японской джинсовой материи, из которого костюмеры сшили брюки, украсив их подходящими заклепками и ярлыком. Но этого Ростоцкому показалось недостаточно, и для завершения образа «фирмача» режиссер отдал Старыгину свою роскошную американскую куртку, после чего удовлетворенно отметил: «Вот теперь ты пижон!»
Счастье – это когда тебя понимают!
Остроумова врезала с первого раза
Юрий Чернов, исполнитель роли Сыромятникова, на момент съемок в фильме был студентом циркового училища и снимался на студии Горького в эпизодической роли в фильме «Пароль не нужен». Играл красногвардейца, участвовавшего в самодеятельности.
«И вот прогуливался я при полном параде по коридорам: светлые волосы, черные приклеенные усы, борода: костюм красногвардейца, – вспоминал в свое время Чернов в интервью корреспонденту «Собеседника». – Там меня и встретила ассистент Ростоцкого и пригласила на пробы. Когда я вошел в комнату, в которой сидели ребята, кто-то из них сразу сказал: «О, Сыромятников!» На меня надели школьную форму, но костюмерша сказала, что она слишком новая и ее надо «обжить», поистрепать. Вот мы и пошли ее трепать на футбольное поле. Мяча не было, поэтому играли моим портфелем, и тетки, которые сидели на лавочках, на меня все кричали: «Ты что, двоечник, портфель портишь? Мать покупает, а ты портишь!», а я бегаю в школьной форме и отвечаю им: «Мне, мамаши, это надо для работы».
Ольга Остроумова на съемках очень волновалась, что приводило к неожиданным последствиям. Когда снимали сцену с пощечиной, Остроумова так влепила Валерию Зубареву (Генке Шестопалу) по лицу, что отпечаток ее ладони полчаса горел у него на щеке. Интересно, что при пересъемке этого эпизода Зубарев стал так жмуриться в ожидании удара, что сцена получалась очень искусственной. В итоге решили оставить первый вариант.
Первый – закрытый – показ картины состоялся в Доме кино во время проходившего тогда в Москве Всесоюзного съезда учителей. Сначала зал холодно принимал фильм, но в финале все аплодировали стоя. Обычно сдержанные педагоги скандировали: «Мо-лод-цы!»
От большинства людей остается только тире между двумя датами.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Еле дожили».
«Доживем до понедельника», 1968 г., киностудия имени Горького
- Хронометраж: 106 минут
- Автор сценария: Георгий Полонский
- Режиссер-постановщик: Станислав Ростоцкий
- В ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова, Ольга Остроумова, Игорь Старыгин, Юрий Чернов и другие.
- По опросу читателей журнала «Советский экран», картина была признана лучшим фильмом 1968 года.
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Рубрика: Культура и ТВ