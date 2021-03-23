Дочь Любови Полищук в роли Фаины Раневской

О жизни легендарной советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской до сих пор ходят легенды и слухи. А многие ее изречения стали крылатыми. Сериал расскажет о том, какой была настоящая Раневская – за кулисами и вне камер.

Исполнительницу на роль Раневской искали долгие месяцы. Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук оказалась лучшей более чем из ста претенденток.

– Какие чувства я испытываю, приступая к съемкам нашего сериала? Страх, страх и еще раз страх, – признается Мариэтта Цигаль-Полищук. – Воплотить на экране настоящую легенду – это катастрофический уровень ответственности. Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле. Это невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая.

Фильм приурочен к 125-летию легендарной артистки, юбилей которой отмечается 27 августа 2021 года.

В фильме для «Первого канала» снимались: Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко.

Рита Павлова