Олег Фомин о "Баренцевом море": я пытался понять, как люди выдержали ужасы войны

Остросюжетный детектив «Баренцево море» является продолжением сериала «Черное море». В новых сериях речь идет о событиях 1944 года. Елена Солей (Екатерина Вилкова) и Сергей Сабуров (Павел Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти арктический порт, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников, от диверсии.

– Мне очень близка и интересна военная тема, – говорит Олег Фомин. – Моя бабушка прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась. Мне интересно понять, что же тогда ею двигало, как наши люди выдержали все эти ужасы. Я думаю, что для каждого русского человека эта тема является сакральной. В новом сезоне главные герои попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность.

В фильме телеканала «Россия» снимались: Павел Трубинер и Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Мария Машкова, Сергей Маховиков.

Рита Павлова