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Легендарный "1984" в необычном виде

В свет вышла графическая адаптация романа "1984" Джорджа Оруэлла, созданная французским художником Ксавье Костэ

Редкие произведения здравствуют долго, да и те переживают поколения либо если сами по себе не теряют актуальности, либо если их получается как-либо адаптировать.

Знаменитому роману «1984» Джорджа Оруэлла в этом смысле, пожалуй, отпущено очень и очень много – ведь даже спустя годы он блестяще укладывается не только в информационную канву текущей эпохи, но и легко упаковывается в его художественные вкусы.  

Комикс – а точнее, графическая адаптация, – созданный Ксавье Костэ, не только устраняет для кого-то, возможно, излишнюю затянутость книги. Главное – он акцентирует дополнительное внимание на атмосферу. А такая подача, в свою очередь, лучше стимулирует воображение и глубже погружает в осмысление ноток современности, уложенных в задумке 80-летней давности.  

В современном мире Цифрового концлагеря и многоликого Министерства правды, когда за тебя уже многажды подумали и все решили, наличие собственного мнения и способность к размышлениям – это, увы, критически полезные скилы… 


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