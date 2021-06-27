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Умерла актриса фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Артистка умерла в возрасте 72 лет

Фото: Скриншот с видео

Наталья Попова

Пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» сообщила о смерти актрисы Натальи Поповой. Артистка скончалась в возрасте 72 лет в Петербурге, пишет 78.ru.

Она известна советскому поколению зрителей по фильмам «Жизнь и приключения четырех друзей», «Двенадцать месяцев», «Мой старший брат», «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?» и других.

С 1975 года работала в театре имени Ленинского комсомола. Также преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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