Умерла актриса фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» сообщила о смерти актрисы Натальи Поповой. Артистка скончалась в возрасте 72 лет в Петербурге, пишет 78.ru.

Она известна советскому поколению зрителей по фильмам «Жизнь и приключения четырех друзей», «Двенадцать месяцев», «Мой старший брат», «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?» и других.

С 1975 года работала в театре имени Ленинского комсомола. Также преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.