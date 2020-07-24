Как Майкл Джексон маршировал в Таманской дивизии

В сентябре 1993 года мировая звезда эстрады 35-летний Майкл Джексон впервые приехал в Москву, где состоялся его сольный концерт на стадионе «Лужники». В тот приезд певец был не только на сцене.

Ждал приема у Бориса Ельцина

– У Джексона была особенная страсть – военная форма. Бывая в разных странах, он любил посещать военные магазины, – делится с «Собеседником» автор снимка фотограф Юрий Феклистов. – В Москве он побывал в магазине «Военная книга», где в специализированном отделе купил себе советский китель. А потом заехал в некий милицейский Военторг, где приобрел милицейский плащ с погонами. Слышал, что у него была мечта: стоя на трибуне мавзолея, поприветствовать военный парад. Ну какие парады в сентябре?! Поэтому его привезли в военный городок, который находился в подмосковном Алабино, где располагалась Таманская дивизия. Конечно, все жёны, дети военных выскочили посмотреть на такого знаменитого гостя. А самих солдат заставили маршировать. Майкл во главе отряда прошелся, маршируя. По-моему, снимали это видео для будущего клипа певца.

Конечно, было много наших фотографов. Но нас собрали организаторы с американской стороны и поставили условие: либо мы отдаем им все пленки со снятым материалом, либо они не разрешают нам снимать. Мы разбрелись кто куда: кто-то уехал, кто-то куда-то спрятался. Лично я забрел в туалет казармы, оттуда через стекло и сделал этот кадр.

В Москве концерт Майкла Джексона состоялся 15 сентября. Организацией приема артиста в России занимался лично тогдашний глава администрации президента Сергей Филатов. Певцу выделили длинную правительственную машину ЗИЛ, и, помимо многочисленных личных американских охранников, его сопровождали офицеры Федеральной службы охраны президента России и конечно же машины ГАИ с мигалками. Поселили Майкла в самом центре Москвы, в гостинице «Метрополь», где устроились и члены команды артиста. Кстати, существует легенда, что именно тогда в номере «Метрополя» Джексон написал знаменитую «Балладу об одиночестве» (Stranger in Moscow), которая затем вошла в альбом History. В гостиницу он входил и выходил только через служебный подъезд, чтобы на него не накинулись поклонники, которые дежурили под окнами ночами.

В дни пребывания певца в Москве шли проливные дожди. Но все равно Джексон выезжал познакомиться с городом. Например, перед посещением Таманской дивизии побывал в балетном училище при Большом театре, где подарил учащимся 200 билетов на свой концерт.

В своей книге «Мой шелковый путь» бизнесмен Алимжан Тохтахунов признался, что именно он сделал такой подарок своей 13-летней дочери, которая училась в этом учебном заведении:

«Когда осенью 1993 года я приехал в Москву и остановился в гостинице «Метрополь», в Россию нагрянул с гастролями Майкл Джексон – подвижный, невероятно энергичный, звонкоголосый чернокожий певец... Отель был закрыт для посторонних, поэтому атмосфера там царила довольно унылая. Привыкший к ярким огням, блеску дворцов, пышности приемов Джексон тосковал в «Метрополе». Он очень боялся прессы, ведь журналисты не давали ему прохода... Организацией его концертов занимался человек, с которым я был немного знаком. Он увидел меня в ресторане гостиницы во время обеда, подошел, и мы разговорились. Чуть позже к нам присоединился менеджер Майкла.

– Почему вы никуда не ходите? – поинтересовался я. – Так ведь можно и свихнуться со скуки, в четырех стенах-то!

– Джексон ждет, что в Кремле его примет Борис Ельцин, – признался менеджер.

– Президент России? – не поверил я. – Почему вы думаете, что он примет его?

– Нам обещали организовать эту встречу. Понимаете, это было бы очень важно. Для рекламы вообще нет ничего лучше».

Ельцин так и не принял Джексона. А вот Тохтахунов пригласил артиста посетить балетное училище. Ученики быстро придумали для Майкла импровизированный концерт.

«Менеджер прыгал от радости, – вспоминает Тохтахунов. – Только есть одно условие: Майкл категорически против несанкционированных фотографий. Он опасается, что в кадр могут ненароком попасть шрамы, оставшиеся у него на лице после пластических операций».

Перед посещением училища Джексон и побывал в дивизии. Тогда дождь приутих, а потом и вовсе прекратился. После продолжительных приветствий ему устроили экскурсию, показывая российскую военную технику. Певец с удовольствием трогал броню танков и БМП, взвешивал в руке автоматы и гранатометы. Затем менеджер шепнул ему что-то на ухо, и Джексон сказал, что пора начать съемку. Он вышел на плац с солдатами и задорно чеканил с ними шаг.

Джуна предсказала травму

После этого его отвезли в учебный театр училища. Других зрителей, кроме Майкла и сопровождавшей его свиты, в зале не было. После концерта ему вручили русский самовар. Потом артист поехал в детский дом, где ему подарили трехлитровую банку компота. Майкл очень удивился и никак не мог понять, что же это за напиток.

На выступление Джексона в «Лужниках» было продано до обидного мало билетов. Конкуренты компании, которая организовывала гастроли, запустили в прессе слухи, что, мол, на стадионе будет заложена бомба, что артист будет выступать под фонограмму и вообще что вместо него будет выступать двойник. Причем билеты достать было практически невозможно, в кассах говорили: «Распроданы», а подходящим к стадиону счастливым обладателям входного билета говорили, что концерт отменен, и те разворачивались. Певец, узнав о том, что трибуны стадиона не заполнены, хотел отказаться от концерта. Тем более к нему каким-то чудом пробралась в гримерку известная экстрасенс Джуна и сказала: «Сегодня тебе нельзя петь! На сцене скользко, ты упадешь и сломаешь позвоночник!»

Устроитель этих гастролей в Москве Самвел Гаспаров вспоминал, что перед концертом к нему подошла пожилая женщина и принесла рисунок – портрет Майкла, сделанный ее почти слепой дочерью, у которой было только 3% зрения. У этой девочки была заветная мечта – получить автограф у Майкла Джексона. «Вдруг завтра она прозреет, чтобы увидеть ваш автограф?» – сказал Гаспаров, рассказывая эту историю Майклу. Джексона как будто подменили: расписавшись на рисунке девочки, он решил выступать во что бы то ни стало. Стали запускать на стадион бесплатно всех желающих. Очевидцы рассказывают, что всем, кто стоял в танцевальном партере, посоветовали воспользоваться берушами: мол, от звуковых эффектов можно и оглохнуть. И тогда зрители вместо берушей вставляли себе в уши фильтры от сигарет.

– В какой-то момент я подумал, что на сцене действительно выступает двойник певца, – продолжает рассказ Юрий Феклистов. – В жизни он показался таким худеньким, застенчивым. А на сцене – крупный, мощнейший.

Рассказывают, что гонорар за выступление (тогда это было в районе 400 тысяч долларов) Майкл не потребовал. Попросил лишь оплатить перелет – он видел, с какими трудностями пришлось столкнуться организатору его концерта.

В следующий – и в последний – раз он приехал в Москву через три года. Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году в возрасте 50 лет.

Кстати

Ночной борщ и шопинг в Москве

Рассказывают, что в тот же приезд в час ночи певец захотел попробовать русского борща, и организаторы отвезли его в ресторан. Джексон остался доволен этим блюдом. За несколько дней, которые Майкл пробыл тогда в Москве, он посетил еще и антикварный магазин на Арбате, где купил разные сувениры (матрешки, расписные доски), и книжный магазин и прогулялся на Васильевском спуске у Красной площади.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Как Майкл Джексон маршировал в Таманской дивизии».