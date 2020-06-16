Мария Аронова: Олю Бузову, кажется, подставили

– Можно и непрофессионала поставить на сцене так, что он заблестит. Но если человек, пусть и с именем, но не имеющий к театральной профессии никакого отношения, делает то, что может делать любой статист, я тогда не очень понимаю, для чего, - ответила нам актриса. - Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр. Оскорбляет ли это артистов, которые выходят с ней на сцену? Не знаю. Наверное, сначала нужно понять, достойный ли Оля партнер. И если это было здорово, то почему это всех так оскорбило, не могу понять. А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: «О'кей, ребята. Режиссер имеет право налево, но я в этом участвовать не буду». Я с Олей я лично не знакома, но мне кажется, что ее подставили. Я бы восприняла это так.

Но ужас в том, что мало кто из артистов может сказать: я не буду этого делать. Потому что большая часть артистов в театре – это солдаты. Искренние, преданные профессии, но не имеющие права голоса сегодня. Они подчиняются решению режиссера. А режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа. И никуда от этого не деться.

Видите ли, Олю Бузову и Даню Милохина любят наши дети. Они – герои нашего времени. В 90-е это были бандиты. Сейчас — Оля Бузова. И мы не даем себе труда задуматься, почему наши дети миллионами подписываются на Бузову. Потому что мы их не развиваем, дети наши живут в интернете, и нам это удобно. Ну так чего бить себя в грудь и кричать: «МХАТ великая сцена, и Бузову не пущать». А самое главное, что мы заранее презираем сегодняшних героев. А между тем, Оля смелая, хорошо выглядит, не боится высказываться. Это, несомненно, достоинства.

А спроси кого-нибудь: что тебе не нравится в ней, – и вот начинается «ааа… эээ...» А может быть, она отличный человек и прекрасный друг, я не знаю. И наши дети приходят сегодня к МХАТу ради Бузовой, а вчера, может, даже не знали, где он находится.

Давайте все же посмотрим, оправдается ли этот маркетинговый ход режиссера.