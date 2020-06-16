Сегодня, в 18:50

Мария Аронова: Олю Бузову, кажется, подставили

В рамках большого интервью Sobesednik.ru попросил популярную актрису Марию Аронову прокомментировать ситуацию с нашумевшей мхатовской премьерой «Веселого грузина» - спектакля о Сталине с Ольгой Бузовой.

Фото: Global Look Press

– Можно и непрофессионала поставить на сцене так, что он заблестит. Но если человек, пусть и с именем, но не имеющий к театральной профессии никакого отношения, делает то, что может делать любой статист, я тогда не очень понимаю, для чего, - ответила нам актриса. - Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр. Оскорбляет ли это артистов, которые выходят с ней на сцену? Не знаю. Наверное, сначала нужно понять, достойный ли Оля партнер. И если это было здорово, то почему это всех так оскорбило, не могу понять. А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: «О'кей, ребята. Режиссер имеет право налево, но я в этом участвовать не буду». Я с Олей я лично не знакома, но мне кажется, что ее подставили. Я бы восприняла это так.

Но ужас в том, что мало кто из артистов может сказать: я не буду этого делать. Потому что большая часть артистов в театре – это солдаты. Искренние, преданные профессии, но не имеющие права голоса сегодня. Они подчиняются решению режиссера. А режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа. И никуда от этого не деться.

Видите ли, Олю Бузову и Даню Милохина любят наши дети. Они – герои нашего времени. В 90-е это были бандиты. Сейчас — Оля Бузова. И мы не даем себе труда задуматься, почему наши дети миллионами подписываются на Бузову. Потому что мы их не развиваем, дети наши живут в интернете, и нам это удобно. Ну так чего бить себя в грудь и кричать: «МХАТ великая сцена, и Бузову не пущать». А самое главное, что мы заранее презираем сегодняшних героев. А между тем, Оля смелая, хорошо выглядит, не боится высказываться. Это, несомненно, достоинства.

А спроси кого-нибудь: что тебе не нравится в ней, – и вот начинается «ааа… эээ...» А может быть, она отличный человек и прекрасный друг, я не знаю. И наши дети приходят сегодня к МХАТу ради Бузовой, а вчера, может, даже не знали, где он находится.

Давайте все же посмотрим, оправдается ли этот маркетинговый ход режиссера.

Персона
Общество 12 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 1 день назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 2 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 3 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 3 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 6 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Культура и ТВ 1 час назад

Анастасия Волочкова снова подала в суд на Большой театр

Туризм 2 часа назад

Кубань потеряла до 70% туристов после заявления губернатора об ограничениях

Шоу-бизнес 2 часа назад

Таисия Повалий: Мама говорила: "Басков лучше, чем твой муж!"

Шоу-бизнес 3 часа назад

Гоген Солнцев: Катя отравила мою подругу ядом для крыс!

Шоу-бизнес 4 часа назад

Дочь Якубовича: Я не надеюсь на отца!

Шоу-бизнес 5 часов назад

Дмитрий Колдун: Добиться признания мужчин в «Трех аккордах» сложно!

Шоу-бизнес 5 часов назад

Отца Леонида Агутина не пускают в США

Шоу-бизнес 5 часов назад

Казаченко застукали в Крыму без нижнего белья

Шоу-бизнес 6 часов назад

Певица МакSим по-прежнему в искусственной коме из-за ковида. Улучшений нет

Шоу-бизнес 7 часов назад

Иосиф Пригожин: Спасение от жары – в сексе

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Дети – это тяжело": у Карауловой случился гормональный сдвиг из-за родов

Спорт 8 часов назад

Газзаев о работе Черчесова в Госдуме: Это решение он может принять сам

Культура и ТВ 8 часов назад

"За что хейтят Бероева?" В сети не понимают, почему набросились на актёра

Шоу-бизнес 9 часов назад

Филипп Киркоров: "Порву в клочья!"

Шоу-бизнес 9 часов назад

Брат Кузьмина наехал на его молодую жену

Шоу-бизнес 20 часов назад

Анна Калашникова: Лера Фрост пиарится на личной трагедии Бородиной

Туризм 22 часа назад

"Прощай немытый Краснодар, все – в Турцию": в сети иронизируют над закрытием южных курортов для непривитых

Культура и ТВ 23 часа назад

"Игра без правил": эксперты раскритиковали хаотичные отмены концертов в России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика