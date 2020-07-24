Николь Кузнецова: "У меня рак!"

Участница «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя» Николь Кузнецова проходит очередное жизненное испытание. Ей диагностировали онкологию.

Недавно экстрасенс перенесла сложнейшую операцию. О своем самочувствии и душевном состоянии Николь рассказала Sobesednik.ru.





Николь Кузнецова с детства страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани. Все 32 года своей жизни экстрасенс испытывает проблемы с дыханием. Ей было сделано более трехсот операций. А год назад телезвезда и вовсе оказалась на грани жизни и смерти, так как из-за закрытых границ не могла отправиться на очередную операцию в Германию. Выбраться заграницу ей удалось чудом, когда счет уже шел уже не на месяцы и недели, а на дни.

- В Германию мне удалось попасть с огромным трудом, - вспоминает Николь. – Я считаю, что немецким врачам удалось то, что у нас произойти не могло. Но нужно понимать, что это не вопрос организации медицинской помощи, а конкретной авторской методики.

Но не прошло и года, как Николь постигла новая беда.

- В профилактических целях мне назначили компьютерную диагностику. Это было необходимо, чтобы проследить динамику моего заболевания. В результате врачи обнаружили у меня рак легких, - вздыхает Кузнецова. –Что послужило первоисточником онкологии, пока не понятно. Сказали, что нужно делать операцию и удалять опухоль. О каких-то собственных решениях в этом вопросе речи идти не могло, я абсолютно доверилась врачу, его компетенции и легла на операционный стол.

По словам Николь, операция была очень длительной и тяжелой. Сейчас она проходит сложную реабилитацию. Результат хирургического вмешательства будет ясен только через несколько месяцев.

- Любая противоопухолевая терапия мне противопоказана из-за моего основного заболевания, - поясняет экстрасенс. – Если мне в дальнейшем назначат химию, от нее придется отказаться. В этом случае, вообще будет не понятно, что мне нужно будет делать дальше.

Кузнецова уверяет, что ей сильно повезло в том, что за полтора года пандемии до нее не добрался коронавирус, который, как известно, усугубляет все хронические заболевания. А этого в ее случае допустить никак нельзя.

- Все вокруг уже переболели коронавирусом, а я –нет, - говорит звезда «Битвы экстрасенсов». – Возможно, я к нему устойчива. Так как для меня коронавирус – это практически верная смерть, хочется сказать, что Бог не без милости! Но с прививкой пока мне тоже придется подождать, опять-таки из-за моих заболеваний. Очень об этом сожалею.

Николь также уверена, что третья волна коронавируса в России, которая уже идет полным ходом, к сожалению, не последняя.

- Эта пандемия – очень долгоиграющая тема, - сетует Николь. – Эта история еще долго не оставит в покое человечество. Всем нам придется держаться.



