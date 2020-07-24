Молодая жена Петросяна демонстрирует "бабкины" купальники

Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова улетели отдыхать на Мальдивы. Юморист празднует окончание процесса раздела имущества с Еленой Степаненко.

Как и многие селебрити, на отдыхе Татьяна работает на Instagram: выкладывает пляжные луки и уже успела привлечь к себе внимание публики. Брухунова разместила два снимка в купальнике. На первом она в розовом слитном купальнике с птицами, на втором — в раздельном от Дольче и Габбана с высокой посадкой бикини и с рисунком в виде желтых "макарошек".

Судя по всему, Брухунова не собирается останавливается и купальников у нее много, как и сумочек. И если публика в аккаунте жены юмориста в восторге от птиц и "макарошек" (негативные комментарии она удаляет, а пользователей банит), то остальные немного удивлены выбором жены Петросяна. Диванные критики называют купальники и панамы Брухуновой «бабкиными», старящими и странными. Но главное, что мужу такой пляжный стиль супруги нравится.