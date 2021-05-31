Сегодня, в 5:40

Культурный навигатор: чиновники-взяточники веселят, Евгения Крюкова убивает

Sobesednik.ru рассказывает, чему умилиться, над чем посмеяться и как в целом развлечь себя в эти жаркие июньские дни

"Проклятый чиновник": похихикать над взяточниками

Режиссеру Сарику Андреасяну пришлось пережить немало лютой критики за свои комедии, затем – своего рода ренессанс, когда он занялся серьезными темами, правда, не дотягивал их до фестивального уровня.

Теперь он штампует фильмы с феноменальной скоростью, в основном вновь комедии, но воспринимаются они уже легче и понятнее, чем его первые киноопусы.

«Проклятый чиновник» высмеивает взяточника, на которого навела порчу бабка, пришедшая к нему на прием. Чиновник (главную роль играет Максим Лагашкин, ставший за последние годы популярным кинокомиком) попадает в смешные и нелепые ситуации и в итоге сильно страдает от этого как морально, так и физически. В его кругах сильных мира сего такой человек явно не нужен. Шарахаются от него даже дэпээсники: а ну как бабкина порча и на них распространится.

Производительность Андреасяна позволяет вставлять в фильмы относительно шуточки по мотивам свежих высказываний самых высоких чиновников. Правда, на этих августейших особ ни порчу, ни тень, разумеется, никто не наводит. В ролях, помимо Лагашкина, Елизавета Арзамасова (его секретарша), Владимир Сычев, Любовь Толкалина, Сергей Рост и другие. Большим минусом стал тот факт, что армянская команда не стала устраивать пресс-показ этого фильма. Либо боятся, либо им все равно, что о них напишут и напишут ли.

С 24 июня в кинотеатрах

"Катя едет в Сочи": легкое чтиво на лето

У сборника «Катя едет в Сочи» из девяти произведений малой прозы от трижды финалиста премии «Большая книга» Анны Матвеевой есть подзаголовок «И другие истории о двойниках». Узнать себя в этих очаровательных и хорошо написанных рассказиках – милое дело.

О том, например, как лежат в женской сумочке наушники, «белые как лебедь», и «оплетают мои помады, японские капли для глаз, кошелек для мелочи, конфеты «Рондо», маленький кубик Рубика, случайно похищенный в Риге, пластиковую крышку от свечи из Нотр-Дама и другие необходимые в путешествии вещи». Милое чтиво, особенно для не очень бедных девушек и не очень постаревших женщин. Это воспоминания о трогательных моментах жизни, которые, пожалуй, были у каждого или могли бы быть. Если угодно, воспоминания о повседневности, о деталях, которые всегда с нами, которые, кажется, совершенно не определяют нашу жизнь, но становятся ее символами. Коты, таксисты, аэроэкспрессы и прочие.

Детектив "Подражатель" с Крюковой и Дятловым

Сериалы все чаще выходят не на ТВ, а на интернет-платформах. Одна из них, принадлежащая ВГТРК, выпускает новую многосерийную детективную драму «Подражатель».

В Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление 20-летней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой (Евгения Крюкова). Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов (Евгений Дятлов) вызывает свою ученицу Дарью Бравадину (Полина Филоненко), известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию заключенную Перевезенцеву, рассчитывая, что Анастасия поможет выйти на след Подражателя.

С 21 июня на платформе «Смотрим»

Большой драматический бенефис Крючковой

Питерская театральная глыба – Большой драматический театр имени Товстоногова – едет на гастроли в Москву. Они должны были состояться год назад, но были перенесены из-за пандемии.

Гастроли – бенефис народной артистки России Светланы Крючковой: БДТ везет два спектакля с ее участием, один из которых – «Игрок» – в 2015 году поставлен к 40-летию службы Светланы Николаевны в родном театре. В вольной интерпретации романа Достоевского актриса играет сразу несколько ролей – крупье, репортера и Бабуленьку. Этот спектакль – почти мюзикл, и весьма прогрессивный, с учетом того, что там звучит даже Rammstein. «Жизнь впереди» – более классическая постановка.

На сцене МХАТ имени Горького (Москва).

22, 23 июня. «Игрок».

26, 27 июня. «Жизнь впереди»

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