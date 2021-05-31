Культурный навигатор: чиновники-взяточники веселят, Евгения Крюкова убивает

Теперь он штампует фильмы с феноменальной скоростью, в основном вновь комедии, но воспринимаются они уже легче и понятнее, чем его первые киноопусы.

«Проклятый чиновник» высмеивает взяточника, на которого навела порчу бабка, пришедшая к нему на прием. Чиновник (главную роль играет Максим Лагашкин, ставший за последние годы популярным кинокомиком) попадает в смешные и нелепые ситуации и в итоге сильно страдает от этого как морально, так и физически. В его кругах сильных мира сего такой человек явно не нужен. Шарахаются от него даже дэпээсники: а ну как бабкина порча и на них распространится.

Производительность Андреасяна позволяет вставлять в фильмы относительно шуточки по мотивам свежих высказываний самых высоких чиновников. Правда, на этих августейших особ ни порчу, ни тень, разумеется, никто не наводит. В ролях, помимо Лагашкина, Елизавета Арзамасова (его секретарша), Владимир Сычев, Любовь Толкалина, Сергей Рост и другие. Большим минусом стал тот факт, что армянская команда не стала устраивать пресс-показ этого фильма. Либо боятся, либо им все равно, что о них напишут и напишут ли.

С 24 июня в кинотеатрах