"Ко мне никого не пускают": Николай Дроздов попал в больницу в день своего 84-летия

20 июня легендарному ведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову исполнилось 84 года. Отметить праздник как полагается – за широким столом в кругу родных и близких, Николай Николаевич не смог.

Как он оказался на больничной койке в день рождения, Дроздов рассказал Sobesednik.ru

– Я действительно нахожусь в больнице, – рассказал Николай Николаевич. – Волноваться не стоит: я прилег, чтобы пройти дополнительное системное обследование организма. Лежать буду стандартные 12 дней. Некоторые лекарства, которые я пил дома, например, таблетки, мне заменили капельницами. Так они лучше усваиваются в организме. Кроме того, мне сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген… Все посмотрели, поняли, что и как.

Николай Николаевич не видит ничего плохого в том, что день рождения отметил в одиночестве.

– У нас больница на карантине, никого не пускают, – продолжает Николай Николаевич. – Все звонили, писали. У меня спрашивают даже здесь в больнице, какой подарок мне сделать. Я отвечаю всегда: «Самый главный мой подарок – ваша улыбка!» Все остальное у меня есть.

Кстати, в больнице Дроздов живет по распорядке, выработанному за долгие годы.

– Я встаю часиков в 5, иногда – в полшестого – и на проходку выхожу, – улыбается телеведущий. – Ощущаю себя отлично. И чувствую себя лет на 35!