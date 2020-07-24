"В шпионаже меня подозревали и КГБ, и ФБР": интервью Джоанны Стингрей о Гребенщикове и "нехорошем" СССР

Американка Джоанна Стингрей для фанатов русского рока персонаж культовый. В конце 1980-х она проводила время с ленинградским андеграундом – БГ, Цоем, Курехиным, Кинчевым. Теперь Джоанна периодически наведывается в Россию, чтобы представить свои книги.

Совсем недавно презентовала «Подлинную историю русского рока», состоящую из ее фотографий и интервью с ключевыми фигурами контркультуры той поры. «Собеседник» попросил Джоанну вспомнить то славное времечко, а заодно узнал о роли спецслужб двух стран в ее жизни.

– Джоанна, ваши книги выходят в России одна за другой. Сколько уже вышло и сколько еще планируется?

– Две книги, где я написала о том, что помню из моих историй в России, уже вышли. Еще есть две фотокниги: там много фото и много интервью, которые я делала давно с рок-музыкантами и художниками. То есть всего четыре. А сейчас я работаю над следующей фотокнигой, куда войдут фотографии до того периода, когда моя виза была закрыта, и еще будет книга, посвященная моей свадьбе с Юрой (гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном, брак продлился с 1987 по 1991 год. – К. Б.). В общем, еще две-три книги будет.

Нехорошее место

– Для вас какой сюжет в этой истории с русским роком самый интересный? Что приятнее всего вспоминать?

– Я давно не перечитывала те интервью, которые делала тогда – в 85-м, в 86-м – в Ленинграде. Для меня как раз и были интересны эти люди из рок-андеграунда. С Гребенщиковым, с Цоем, с Курехиным, с Сашей Липницким.

– Эти интервью вы брали для себя или для кого-то? Вряд ли они были интересны американской прессе...

– Да, когда мы с сестрой приехали в Россию, для нас эта тусовка показалась удивительной. У нас не было никакого плана насчет этих материалов: мы просто начали делать фотографии. Дело в том, что, когда я в Америке стала рассказывать, что в России есть крутой рок, мне просто не верили: говорили, что это невозможно. Откуда советские рокеры берут инструменты, как и где они играют – мне самой хотелось все это знать. Что-то стали снимать и на видео.

И слава Богу, что мы делали это, потому что сейчас эти материалы стали историческими. Тогда я, конечно, не могла предположить, что этот период спустя 30 лет будет представлять такой интерес. Сегодня многие хотят знать детали, такая ностальгия...

Что касается Америки, потом уже пришла идея сделать это интересным и для всех американцев, мы выпустили пластинку Red Wave (вышла в США, включала по шесть песен «Аквариума», «Кино», «Алисы» и «Странных игр». – К. Б.) Мне хотелось, чтобы люди увидели, что в Советском Союзе есть что-то, кроме коммунизма. Хотелось рассказать американцам, что мы как люди похожи.