Кира Прошутинская об Анатолии Лысенко: Он защищал журналистов и за это получил инсульт

На 85-м году ушёл из жизни известный тележурналист, основатель таких передач, как «Взгляд», «Поле чудес» и других, а в последние годы – директор телеканала Общественное телевидении России (ОТР) Анатолий Лысенко.

– Вся наша жизнь прошла рядом, мы работали вместе и дружили семьями, – рассказала Sobesednik.ru телеведущая Кира Прошутинская. – Толя называл меня рыжулей, я его – Толян. Могу сказать, что он и Володя Соловьёв (уже ушедший из жизни) меня опекали. И я им во многом благодарна. Когда ездила за границу, то привозила им разные вкусности. Они меня встречали в аэропорту.

Толя много сделал для телевидения. Как он защищал, заступался за журналистов, когда от представителей власти были нападки на программу «Взгляд»! Из-за этих переживаний у него случился первый инсульт в 1987 году! Помню, как он тогда выглядел: чуть поднята губа, один глаз чуть приоткрыт. Но он работал дальше и боролся.

В трудные моменты в нашей жизни Толя всегда был рядом. Мы в последний раз виделись два года назад на съёмках. Я видела, что он уже плохо себя чувствует, ему было тяжело. Буквально вчера, его жена Валечка прислала мне какие-то смешные видеоролики. Она всегда была рядом с Толей и надеялась на выздоровление. И вот случилось такое. Очень больно!