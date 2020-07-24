Из "Бриллиантовой руки" вырезали ядерный взрыв: как снимали комедию с Никулиным

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«Бриллиантовая рука» , студия «Мосфильм»

, студия «Мосфильм» Жанр: комедия

комедия Режиссер: Леонид Гайдай

Леонид Гайдай Сценарий: Яков Костюковский, Морис Слободский

Яков Костюковский, Морис Слободский Год выхода: 1969

1969 Хронометраж: 100 минут

100 минут В главных ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов

«Гибель» Никулина

В июне 1968-го начались съемки в Сочи, и тут в адлерской гостинице забурлил ужасный слух: погиб Юрий Никулин! Горничная увидела в подвале труп, ну и рассказала по секрету всему свету. Но женщина была подслеповата и не поняла, что это манекен. Пока разбирались, весть о гибели дошла до самого Никулина. Пришлось, как говорится, выйти к народу и всё объяснить. Манекен был дублером Никулина. Это он вываливался из багажника машины, которую нес в воздухе вертолет. Актеров в «Бриллиантовую руку» подбирали довольно долго, и только Юрия Никулина утвердили без проб: сценарий изначально писали под него – и ради съемок в «БР» Никулин взял полугодовой отпуск в Росгосцирке, где работал клоуном.

Гайдай мечтал снимать в Западной Европе. Но на это денег, как всегда, не было, да и были бы, так все равно Гайдая, который «вечно пытался опорочить Родину», туда никто бы не отпустил. С другой стороны, и в СССР прекрасных мест хватало: Турцию вполне можно было снимать в Азербайджане. Так и сделали. Постановщики и операторы-комбинаторы сумели Баку превратить в Стамбул, соорудив из фанеры несколько вполне годных мечетей.

Секс-символ

На роль Геши Козодоева претендовали Пуговкин, Вицин и Носик. Андрей Миронов, которому в итоге досталась роль, мотался между Баку и Москвой, как челнок. Прилетал и улетал. Он был тогда вообще очень измотанный: кроме съемок, был загружен театральными гастролями. Кстати, сначала его персонаж носил кличку Граф, а герой Папанова – Механик. Гешей и Лёликом эти аферисты стали позже. На роль Лёлика тоже были другие претенденты, но Папанова и Гайдая связывало фронтовое прошлое, так что выбор был недолгим.

Гримеры и костюмеры хорошо знали, как должны выглядеть советские мошенники, а вот с иностранными было непонятно. После долгих примерок Григория Шпигеля и Леонида Каневского (аптекарь с помощником) решили нарядить в строгие костюмы. «Выхожу я чуть ли не во фраке, – вспоминает Каневский, – и Гайдай морщится, мол, что-то не то. Ну мы с костюмершей думали-гадали, и я в муках вышел наполовину раздетый, только в белых джинсах. И он мне: «Стоп! А это что за костюмчик, кто тебе его справил? Вот в нем и будешь сниматься».

Персонаж Леонида Каневского настолько понравился советским девушкам, что после премьеры, когда актер поехал в Крым, каждый день какая-нибудь красавица подходила и спрашивала: «А скажите, это у вас собственные волосы на груди или наклеенные?» – и пробовала подергать. Для красавца Каневского эта коротенькая роль стала по-настоящему звездной. Именно он отчасти из-за темперамента и желания расширить роль придумал тарабарский язык, на котором общаются друг с другом импортные жулики.

Мало кто знает, что Леониду Каневскому пришлось в этом фильме побыть дублером. Это он поскальзывается на арбузной корке вместо Никулина. Этот эпизод снимался возле знаменитой бакинской Девичьей башни, и много лет спустя, когда Каневский приехал для съемок своей телепрограммы на то же место, в это же время там остановился автобус с туристами и гидом. «И вот тут я увидел, что такое шок и столбняк! Гид в автобусе уже успел рассказать, что в этом месте снималась легендарная «Бриллиантовая рука». Люди под впечатлением выходят и видят живого Каневского, который как будто 40 лет стоит на этом месте и ждет туристов», – смеется артист.