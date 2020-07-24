Из "Бриллиантовой руки" вырезали ядерный взрыв: как снимали комедию с Никулиным

Этому фильму просто суждено было стать легендарным, хотя для Гайдая он стал незапланированным. Режиссер в 1967-м твердо вознамерился снять «12 стульев», но выяснилось, что это кино уже снимает другой режиссер. Пришлось искать что-то иное. На счастье, подвернулся сценарий, основанный на реальной авантюре.
В газетах тогда напечатали историю о контрабандисте, который через границу между Италией и Швейцарией пытался в гипсе провезти драгоценности. Контрабандист попался, а его история стала «Бриллиантовой рукой». В далекой советской реальности простой советский человек горячо мечтал побывать за границей, купить джинсы, жвачку и пепси. И тут как по заказу – фильм о поездке за кордон простого труженика Семена Семеновича Горбункова. Уже на этапе сценария было понятно, что фильм будет иметь невероятный успех.
Титры
- «Бриллиантовая рука», студия «Мосфильм»
- Жанр: комедия
- Режиссер: Леонид Гайдай
- Сценарий: Яков Костюковский, Морис Слободский
- Год выхода: 1969
- Хронометраж: 100 минут
- В главных ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов
«Гибель» Никулина
В июне 1968-го начались съемки в Сочи, и тут в адлерской гостинице забурлил ужасный слух: погиб Юрий Никулин! Горничная увидела в подвале труп, ну и рассказала по секрету всему свету. Но женщина была подслеповата и не поняла, что это манекен. Пока разбирались, весть о гибели дошла до самого Никулина. Пришлось, как говорится, выйти к народу и всё объяснить. Манекен был дублером Никулина. Это он вываливался из багажника машины, которую нес в воздухе вертолет. Актеров в «Бриллиантовую руку» подбирали довольно долго, и только Юрия Никулина утвердили без проб: сценарий изначально писали под него – и ради съемок в «БР» Никулин взял полугодовой отпуск в Росгосцирке, где работал клоуном.
Гайдай мечтал снимать в Западной Европе. Но на это денег, как всегда, не было, да и были бы, так все равно Гайдая, который «вечно пытался опорочить Родину», туда никто бы не отпустил. С другой стороны, и в СССР прекрасных мест хватало: Турцию вполне можно было снимать в Азербайджане. Так и сделали. Постановщики и операторы-комбинаторы сумели Баку превратить в Стамбул, соорудив из фанеры несколько вполне годных мечетей.
Секс-символ
На роль Геши Козодоева претендовали Пуговкин, Вицин и Носик. Андрей Миронов, которому в итоге досталась роль, мотался между Баку и Москвой, как челнок. Прилетал и улетал. Он был тогда вообще очень измотанный: кроме съемок, был загружен театральными гастролями. Кстати, сначала его персонаж носил кличку Граф, а герой Папанова – Механик. Гешей и Лёликом эти аферисты стали позже. На роль Лёлика тоже были другие претенденты, но Папанова и Гайдая связывало фронтовое прошлое, так что выбор был недолгим.
Гримеры и костюмеры хорошо знали, как должны выглядеть советские мошенники, а вот с иностранными было непонятно. После долгих примерок Григория Шпигеля и Леонида Каневского (аптекарь с помощником) решили нарядить в строгие костюмы. «Выхожу я чуть ли не во фраке, – вспоминает Каневский, – и Гайдай морщится, мол, что-то не то. Ну мы с костюмершей думали-гадали, и я в муках вышел наполовину раздетый, только в белых джинсах. И он мне: «Стоп! А это что за костюмчик, кто тебе его справил? Вот в нем и будешь сниматься».
Персонаж Леонида Каневского настолько понравился советским девушкам, что после премьеры, когда актер поехал в Крым, каждый день какая-нибудь красавица подходила и спрашивала: «А скажите, это у вас собственные волосы на груди или наклеенные?» – и пробовала подергать. Для красавца Каневского эта коротенькая роль стала по-настоящему звездной. Именно он отчасти из-за темперамента и желания расширить роль придумал тарабарский язык, на котором общаются друг с другом импортные жулики.
Мало кто знает, что Леониду Каневскому пришлось в этом фильме побыть дублером. Это он поскальзывается на арбузной корке вместо Никулина. Этот эпизод снимался возле знаменитой бакинской Девичьей башни, и много лет спустя, когда Каневский приехал для съемок своей телепрограммы на то же место, в это же время там остановился автобус с туристами и гидом. «И вот тут я увидел, что такое шок и столбняк! Гид в автобусе уже успел рассказать, что в этом месте снималась легендарная «Бриллиантовая рука». Люди под впечатлением выходят и видят живого Каневского, который как будто 40 лет стоит на этом месте и ждет туристов», – смеется артист.
Заложница
Часть «Бриллиантовой руки» снималась и в Сочи. И между прочим, старые сочинцы вспоминают Никулина чуть ли не со слезами на глазах: какой удивительный был человек, с какой приветливостью и уважением ко всем относился.
Сочинские съемки в знаменитой картине едва не стоили жизни Светлане Светличной. Однажды вечером Светличная вместе с Мироновым решили выпить шампанского и поплавать в море. Светличная после шампанского заплыла слишком далеко и стала тонуть. Ей удалось выбраться на берег только благодаря сохранившему самообладание Миронову. На роль разлучницы Анны Сергеевны пробовались также Клара Лучко и Людмила Максакова.
«Я не видела себя в этой роли! И так нервничала, что была вся мокрая и думала, что вдруг на экране это увидят. И несмотря на то, что я играла аферистку и женщину сомнительной репутации, там было соблюдено чувство меры. Моя героиня не пошлая и не наглая», – считает Светличная. Но актриса не любит этот фильм, потому что «Зрители стали видеть во мне вот эту вот «не виноватая я, он сам пришел».
Горький хлеб актера
Юрий Никулин на съемки к морю приехал с семьей, и в картине сыграли и жена (роль гида), и сын Максим (мальчик с сачком). Причем Никулин-младший совершенно не стремился под камеры, но дядя Гайдай решил, что он как никто может сыграть мальчишку, ходящего по воде. Сценка, где Геша пинает мальчика в воду, была снята только с пятого дубля, когда Максим уже не ждал такой подляны. «Я понял, как горек актерский хлеб», – признается Максим Никулин.
Критики и цензоры
Это странно, но критикам «Бриллиантовая рука» не понравилась. А цензоры в фильм внесли 40 поправок. Авторам пришлось отстаивать каждый эпизод. Все знают знаменитую фразу «Не удивлюсь, если завтра узнаю, что ваш муж тайно посещает любовницу», где вместо слова «любовница» на самом деле Мордюкова произносила слово «синагога». Комиссия велела синагогу убрать. В конце концов, чтобы спасти свое кино, Гайдай пошел на хитрость. Без всяких объяснений он вмонтировал в конец фильма документальную хронику ядерного взрыва. Пока ошарашенные цензоры уговаривали Гайдая вырезать эти странные кадры, они просто забыли обо всех остальных своих претензиях. Кстати, и саму Мордюкову Гайдаю пришлось отвоевывать – комиссии она не нравилась в роли управдома. А вот включить в фильм песню «Остров невезения» Гайдая не без труда уговорил композитор Зацепин. И хотя песенка очень полюбилась зрителям, ее хотели вырезать даже уже после премьеры.
Редакторы спохватились и требовали объяснений от Гайдая и автора слов поэта Дербенева: что это за остров невезения, на что это вы тут намекаете?
Цитаты
Куй железо, не отходя от кассы.
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Руссо туристо облико морале.
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А у вас ус отклеился.
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Наши люди в булочную на такси не ездят.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Из "Бриллиантовой руки" вырезали ядерный взрыв».
Рубрика: Культура и ТВ