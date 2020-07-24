Баканов Константин
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Спектакль с Цыгановым, концерты "Арии", фильм по Зощенко: самые заметные события недели

Обзор самых интересных событий в сфере культуры – в материале Sobesednik.ru.

Фото: Global Look Press, соцсети

Обзор самых интересных событий в сфере культуры – в материале Sobesednik.ru.

На этот раз мы рассказываем о новом спектакле с участием Евгения Цыганова, фильме Алексея Федорченко и концертах группы «Ария».

Евгений Цыганов сыграл старого великого режиссера

«Мечта, а не спектакль, браво!» – воскликнул кто-то в антракте на премьере спектакля Дмитрия Крымова (по его же пьесе) «Моцарт «Дон Жуан» в Мастерской Фоменко.

Начало – это вихрь и водоворот, которым руководит помощник режиссера в пиджаке и белых тапках: сотрудники театра, носясь со скоростью света, меняют кресла в партере, таскают туда-сюда стол, графин, чашки и стул. Все это для него – великого режиссера. Он появляется – в поношенном плаще, в годах, в седине и сутулости, в малиновом кашне, с волочащимся ботиночным шнурком. У него все время звонит телефон, он в него ворчит, ругается, вспоминает про фестал и репетиции где-то в Европе. И если бы не программка и узнаваемый, хоть и «состаренный» тембр тихого голоса, ни за что не догадаешься, что это Евгений Цыганов. Пластика, движения рук, походка, лицо-маска – то ли это сам Мейерхольд, то ли Анатолий Васильев, а может, Любимов или Фоменко. Но точно кто-то великий из недавнего прошлого. «Может, я и не Дзеффирелли, но Чернякову какому-нибудь уж фору дам», – говорит он потом о себе. При этом спектакль так устроен, что невероятно интересен, даже если зритель понятия не имеет, кто эти люди.

Перед нами разворачивается сумасшедший закулисный триллер, где режиссер в два счета расправляется с неугодными актерами (здесь он буквально расстреливает их из ружья). Кровь на стенах, на мордах мраморных львов, дым коромыслом, в ход идет перочинный нож, хинкали, бинты, костыли, коляски – и детские, и инвалидные. Мир крутится вокруг Него, а Он раздает роли по старой памяти («Дон Жуанов бывших не бывает!»), по новой страсти, по прихоти.

Фото: Global Look Press

Титры на белой стене чередуют любовь с отповедями, проклятиями и упреками в режиссерском диктате. Партер вскрикивает от выстрелов, шарахается от громадной падающей люстры, но посреди этого чудесного, смешного и трагического театрального бардака очень хочется попросить политического убежища и остаться жить в этом спектакле, не выходя в постылую наружу. Навсегда. Потому что здесь все по любви.

2, 3 июня. Москва, Мастерская Петра Фоменко

«Последняя «Милая Болгария»: фильм по повести Зощенко

Новые киноизыскания уникального режиссера Алексея Федорченко, который умудряется в наше коммерческое время, когда даже Минкульт считает каждую копейку кассовых сборов, снимать в стиле «я так вижу» или, сказать проще, «кино не для всех». На этот раз режиссер видит три кадра одновременно: большую часть времени экран разбит на три части. Но главное заключается не в этом.

Фильм «Последняя «Милая Болгария» – киноистория по автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Действие разворачивается в Алма-Ате в эвакуации и развивается вокруг выведенного целебного сорта яблок. Поскольку киноязык Федорченко отличается от мейнстрима, повесть лучше прочесть перед просмотром.

В кинотеатрах с 29 мая

«Ария»: лучший отечественный метал-рок

Группа «Ария» в представлениях не нуждается. Несмотря на смену вокалистов, которую команда пережила дважды (особенно тяжелым был разрыв с Валерием Кипеловым, но уже 11 лет у микрофона Михаил Житняков, который полностью устраивает коллектив и вписывается в концепцию), динозаврам тяжелого рока удалось сохранить свой стиль и любовь фанатов.

Фото: соцсети

«Арию» отличает прежде всего мелодизм, умение непросто лязгать по гитарам, удовлетворяя подростковые бунтарские потребности, а создавать музыку, которую иные симфонические оркестры считают за честь играть, аккомпанируя группе. В гастролях по России оркестры, правда, не обещаны, но энергия и драйв будут наверняка, несмотря на то, что отцы-основатели «Арии» Владимир Холстинин и Виталий Дубинин разменяли седьмой десяток лет.

29 мая. Нижний Новгород, КЗ «Юпитер»

4 июня. СПб, СК «Юбилейный»

9 июня. Казань, «Татнефть Арена»

12 июня, Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Рубрика: Культура и ТВ

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