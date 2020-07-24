Спектакль с Цыгановым, концерты "Арии", фильм по Зощенко: самые заметные события недели

Евгений Цыганов сыграл старого великого режиссера

«Мечта, а не спектакль, браво!» – воскликнул кто-то в антракте на премьере спектакля Дмитрия Крымова (по его же пьесе) «Моцарт «Дон Жуан» в Мастерской Фоменко.

Начало – это вихрь и водоворот, которым руководит помощник режиссера в пиджаке и белых тапках: сотрудники театра, носясь со скоростью света, меняют кресла в партере, таскают туда-сюда стол, графин, чашки и стул. Все это для него – великого режиссера. Он появляется – в поношенном плаще, в годах, в седине и сутулости, в малиновом кашне, с волочащимся ботиночным шнурком. У него все время звонит телефон, он в него ворчит, ругается, вспоминает про фестал и репетиции где-то в Европе. И если бы не программка и узнаваемый, хоть и «состаренный» тембр тихого голоса, ни за что не догадаешься, что это Евгений Цыганов. Пластика, движения рук, походка, лицо-маска – то ли это сам Мейерхольд, то ли Анатолий Васильев, а может, Любимов или Фоменко. Но точно кто-то великий из недавнего прошлого. «Может, я и не Дзеффирелли, но Чернякову какому-нибудь уж фору дам», – говорит он потом о себе. При этом спектакль так устроен, что невероятно интересен, даже если зритель понятия не имеет, кто эти люди.

Перед нами разворачивается сумасшедший закулисный триллер, где режиссер в два счета расправляется с неугодными актерами (здесь он буквально расстреливает их из ружья). Кровь на стенах, на мордах мраморных львов, дым коромыслом, в ход идет перочинный нож, хинкали, бинты, костыли, коляски – и детские, и инвалидные. Мир крутится вокруг Него, а Он раздает роли по старой памяти («Дон Жуанов бывших не бывает!»), по новой страсти, по прихоти.