Приключенческая комедия для всей семьи "Лена и львенок": в прокате с 8 июля

На экраны российских кинотеатров выходит приключенческая комедия для всей семьи «Лена и львенок». Премьера фильма состоится в Москве 1 июля 2021 года в кинотеатре «Киномакс-Водный». В широкий прокат картина выйдет 8 июля 2021 года.

«Лена и львенок» – добрая трогательная история о дружбе, взаимовыручке и любви к животным. По сюжетной структуре картина напомнит культовую ленту «Один дома», в которой главными отрицательными персонажами выступают двое преступников-неудачников. Как и водится в добром кино зрителей ждет насыщенное приключениями действо со спасением милого львенка и обязательным хэппи-эндом.

Девочка Лена (Мелисса Коллазо), переехавшая с отцом в другой город, пока не освоилась на новом месте. У нее совсем нет друзей, а отец все время пропадает на работе. Волею случая Лена находит на дороге львенка-альбиноса, сбежавшего от местных контрабандистов. Они везли малыша зажиточному коллекционеру экзотических животных Бену Перси (Роберт Неппер) и, упустив товар, оказались в весьма затруднительном положении. Лена приводит львенка к себе домой и дает ему кличку Снежок. Однако настойчивая парочка идёт по следу, найти Снежка для них – первостепенный вопрос.

Постановщиком увлекательного приключенческого фильма для детей и взрослых стал американский режиссер, актер, сценарист и продюсер Брайан Херцлингер. Одна из его наиболее известных работ – семейная драма «Ангел по соседству» с Деллой Риз и Тамерой Моури в главных ролях. Автор сюжета – Б. Дэйв Уолтерс и выступившие продюсерами проекта Себастьян Бруммер и Вернер Кинбергер. Также в продюсерах значится Дэнни Рот («Брешь»). За визуальный ряд отвечает кинооператор Джош Маас, за монтаж Дэниэл Дункан, а за музыкальное сопровождение композитор Эмджей Минарски.

Актёрский состав возглавляет Мелисса Коллазо, фильмографию которой открыла картина в жанре фэнтези «Дичь», которая не так давно выходила на экраны кинотеатров всего мира Взрослых персонажей играют Роберт Неппер («Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II», «Призрачный патруль», «Молодые стрелки 2», «Мой путь», «Заложник», «Доброй ночи и удачи»), Майкл Фрэзиер, Спенсер Оллпорт, Дебора Арриета, Брэнском Ричмонд, снимавшийся в фильмах «Сёрфер души», «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Кудряшка Сью», «Бэтмен возвращается», Уэйд Уильямс («Побег»), Хантер Флэнеган, Эллиотт Санкрант («Хороший доктор»), Майкл Перл («Скандал», «Тарзан»), Венди Прескотт Люк и другие.

Фильм «Лена и львенок» – трогательная история о настоящей дружбе в очередной раз доказывает, что каждый из нас способен изменить мир в лучшую сторону, а любить своих близких в первую очередь означает заботиться о них и оберегать.