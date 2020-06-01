В Москве стартует Международный фестиваль документального кино

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт в седьмой раз пройдёт «Докер» – Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа.

Фестиваль «Докер» состоит из двух основных конкурсных программ – полный и короткий метр, – по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях. Параллельно пройдут показы специальных секций: «Let IT Dok!» – единственной в мире конкурсной кинопрограммы об IT-технологиях, «DOKer Kids» – секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра, а также программа о ментальном здоровье «Док Терапия», все показы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами.

Откроется фестиваль в Москве 18 июня премьерой пронзительного и напряженного канадского триллера «Портрет» – о семейных тайнах, иммиграции и искусстве, мировая премьера которого прошла на крупнейшем в Северной Америке фестивале неигрового кино «Hot Docs» в Торонто. Автор фильма – прославленный канадский режиссер Билли Минтц, призер и участник мировых кинофестивалей, фильмы которого транслировались на Netflix, Amazon, Showtime и других платформах. После показа пройдет обсуждение картины автора фильма со зрителями по видео-связи, модерировать которое будет кинокритик Алиса Таежная. Картина также является участником основного конкурса.

Всего в программе основного конкурса этого года – 11 сильнейших историй со всех концов света, которые будут показаны в России впервые.