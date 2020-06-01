Сегодня, в 16:54

В Москве стартует Международный фестиваль документального кино

С 18 по 27 июня в киноцентре "Октябрь" покажут самые актуальные образцы авторского документального кинематографа

Фото: Пресс-служба "Докера"

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт в седьмой раз пройдёт «Докер» – Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. 

Фестиваль «Докер» состоит из двух основных конкурсных программ – полный и короткий метр, – по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях. Параллельно пройдут показы специальных секций: «Let IT Dok!» – единственной в мире конкурсной кинопрограммы об IT-технологиях, «DOKer Kids» – секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра, а также программа о ментальном здоровье «Док Терапия», все показы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами.

Откроется фестиваль в Москве 18 июня премьерой пронзительного и напряженного канадского триллера «Портрет» – о семейных тайнах, иммиграции и искусстве, мировая премьера которого прошла на крупнейшем в Северной Америке фестивале неигрового кино «Hot Docs» в Торонто. Автор фильма – прославленный канадский режиссер Билли Минтц, призер и участник мировых кинофестивалей, фильмы которого транслировались на Netflix, Amazon, Showtime и других платформах. После показа пройдет обсуждение картины автора фильма со зрителями по видео-связи, модерировать которое будет кинокритик Алиса Таежная. Картина также является участником основного конкурса.

Всего в программе основного конкурса этого года – 11 сильнейших историй со всех концов света, которые будут показаны в России впервые.

Теги: #Кино, #Москва

Рубрика: Культура и ТВ

Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Культура и ТВ 35 минут назад

"У меня истерика!" Лера Кудрявцева пожаловалась на хамство скорой помощи

Шоу-бизнес 2 часа назад

Дженифер Лопес и Анджелина Джоли вернулись к бывшим возлюбленным

Культура и ТВ 2 часа назад

"Надо выгнать ее с ТВ!" Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего нового мужа

Спорт 2 часа назад

Роберто Карлос считает высокими шансы сборной России выйти из группы на Евро-2020

Культура и ТВ 3 часа назад

Иван Краско впервые назвал настоящую причину смерти своего сына – актера Андрея Краско

Шоу-бизнес 3 часа назад

Елену Беркову прооперировали на Украине

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Покупал на черный день": Кортнев лишился квартиры из-за ковида

Спорт 5 часов назад

Автоматчики, кордоны, "меню подушек": Как живется сборной РФ на Евро

Туризм 6 часов назад

"Ждем всех на Белом море!" В Сети обсуждают, как избежать толкучки на курортах

Культура и ТВ 7 часов назад

Зеркальный лабиринт культуры

Шоу-бизнес 7 часов назад

Поход в загс не состоится, свадьба – может быть: Моргенштерн хочет десять детей

Шоу-бизнес 9 часов назад

Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

Спорт 9 часов назад

Букмекеры ставят на наших: сегодня состоится игра сборной России против Финляндии

Спорт 10 часов назад

"Артем, хватит болтать!" Дзюбу призвали не обвинять партнеров в поражении, а забивать голы

Культура и ТВ 13 часов назад

Сталин + Бузова = касса

Шоу-бизнес 18 часов назад

Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?

Культура и ТВ 18 часов назад

"В Малом выступает Клава Кока": Как общественность расценила Бузову во МХАТе

Спорт 19 часов назад

Очереди, футболки по 7000 рублей и туалет-автобус. Как устроена главная фан-зона Санкт-Петербурга (фото)

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика