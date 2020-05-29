"У меня истерика!" Лера Кудрявцева пожаловалась на хамство скорой помощи

50-летняя телеведущая рассказала о вопиющем случае, во время которого близкий ей человек чуть не умер от сердечного приступа.

Лера поведала, как вызвала скорую помощь в 10 часов вечера, но не городская, ни платная службы так и не приехали.

– Час, два, три… Скорой нет. У меня истерика. Звоню в службу в слезах, и они говорят «Ничем не можем помочь, машин нет, – рассказала о случившемся Лера. – Я уже практически вою в трубку «Помогите!», на что мне отвечают: «Научитесь разговаривать, потом звоните». И кладут трубку. Чтоб вы понимали, за эти 3 часа я обзвонила все возможные службы. То нет машин, то не работают, то ждите (платные). А 103 по-хамски на меня наорали и бросили трубку!

Люди! Скажите, как это возможно? А если бы человек умер? А сколько умирают, не дождавшись? Я сейчас ору просто! В нашей стране что, нет ресурсов? Нет денег на машины скорой? На медиков? Я просто в шоке, если честно.