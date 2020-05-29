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"У меня истерика!" Лера Кудрявцева пожаловалась на хамство скорой помощи

Телеведущая рассказала, как близкий ей человек чуть не умер, пока дожидался медиков. Скорая не приезжала к больному с подозрением на инсульт в течение 3 часов.

Фото: стоп-кадр эфира НТВ

50-летняя телеведущая рассказала о вопиющем случае, во время которого близкий ей человек чуть не умер от сердечного приступа.

Лера поведала, как вызвала скорую помощь в 10 часов вечера, но не городская, ни платная службы так и не приехали.

– Час, два, три… Скорой нет. У меня истерика. Звоню в службу в слезах, и они говорят «Ничем не можем помочь, машин нет, – рассказала о случившемся Лера. – Я уже практически вою в трубку «Помогите!», на что мне отвечают: «Научитесь разговаривать, потом звоните». И кладут трубку. Чтоб вы понимали, за эти 3 часа я обзвонила все возможные службы. То нет машин, то не работают, то ждите (платные). А 103 по-хамски на меня наорали и бросили трубку!

Люди! Скажите, как это возможно? А если бы человек умер? А сколько умирают, не дождавшись? Я сейчас ору просто! В нашей стране что, нет ресурсов? Нет денег на машины скорой? На медиков? Я просто в шоке, если честно.
Фото: Instagram

Крик отчаяния Кудрявцевой поддержали ее подписчики, назвав отечественную систему здравоохранения «пугающей»: «Лера, это в Москве, а представляете, что творится за МКАДом... спрашивают первым делом возраст и могут вообще не приехать», «Пугающая система здравоохранения», «Зато у нас лучшие в мире истребители. Может их медицине передать? Че без дела стоят?», «Лера, вот такие темы нужно поднимать на ТВ, а не трусы знаменитостей перетряхивать», – наперебой писали поклонники телезвезды.  

Фото: Instagram

Не остались в стороне и коллеги телеведущей. Первой поддержала Кудрявцеву Лариса Гузеева, которая назвала нерасторопных и невежливых медиков «тварями» и добавила крепкое словцо.

– Зато плитку ежегодно перекладывают и елки наряжают на миллионы, – высказалась певица Татьяна Терешина.

– Правильно, что рассказала! И вопросы тоже правильные! – написала телеведущая Аврора.

В конце своего поста Кудрявцева сообщила, что в ее случае все обошлось и человека все же доставили в реанимацию, но ужас от происходящего все еще не дает ей покоя.

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