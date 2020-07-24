Катаева Виктория
17 часов назад

Марьянов стал жертвой приворота и черной магии: экстрасенс сделала громкое заявление

Ясновидящая Алена Полынь ответила на вопросы о причинах спешной женитьбы и внезапной смерти актера.

Фото: Global Look Press

Последние два года жизни Дмитрия Марьянова – до сих пор во многом неразгаданная тайна для его поклонников и даже родственников. «Вечный холостяк», как его называли, вдруг внезапно… женился на уроженке Харькова Ксении Бик. Для свадьбы женщина выбрала странное место: загородный ресторан в подмосковной Лобне, вокруг которого стройка и никакого уюта. В Москве, видимо, не нашлось более достойного места для свадьбы звезды экрана... Для букета невесты Ксения выбрала каллы – в народе их называют «вдовьи цветы». Как будто и странная свадьба, и цветы стали частью страшного ритуала, в Марьянов – жертвой...

Через два года после свадьбы Марьянов умер – в центре «Феникс» (между прочим, в Лобне, неподалеку от того места, где женился), куда его поместила жена якобы лечиться от алкоголизма. При этом посмертные экспертизы показали отсутствие в крови актера следов алкоголя. Прим этом близкие отмечали: за два года брака актер ужасно сдал, в 47 лет выглядел стариком.

Почему же Марьянов, который, по свидетельствам друзей, не собирался жениться, вдруг решил вступить в брак в 2015 году, за два года до своей смерти?

Алена Полынь//фото: личный архив А.Полынь

– Я вижу, что был приворот – очень серьезный, через темные потусторонние силы, – поделилась своим мнением с Sobesednik.ru ясновидящая, целительница, экстрасенс Алена Полынь.

По этой причине, на мой взгляд, Дмитрий и оказался полностью погружен в эту женщину, потерял голову. Это было легкое даже сумасшествие. Что и привело к его скорой женитьбе.

– В нашем распоряжении имеется личная визитная карточка вдовы. Черного цвета, электронный адрес mafdet666. «Мафдет» в мифологии – богиня мщения и темных сил, 666 – знак дьявольский. Эта визитка – намек на принадлежность владелицы к оккультизму?

– Ксению нельзя отнести к какому-то определенному движению в оккультизме, – объясняет экстрасенс. – Как сообщали ее знакомые в интервью разным СМИ, она пробовала многое. Допускаю, что Бик могла влиять на Марьянова с помощью в том числе темной магии. Похоже, ее действительно можно назвать «черной вдовой».

Из Марьянова будто высасывали светлую энергию, он на глазах становился стариком. Привело к тому, что человека просто не стало.

По-моему, Ксения – женщина с негативной, разрушающей энергетикой. Даже квартира, в которой она жила, тоже как будто «постарела». Так же, как постарел и в итоге погиб несчастный Марьянов.

– То есть жить в квартире, где жила она, теперь опасно?

– Квартиру лучше продать. Хорошо, чтобы новым владельцем стал энергетически сильный человек. Который сможет убрать негативную энергетику, вернуть квартире изначальную светлую ауру – светлая аура в ней была при Марьянове, потому что тот был очень светлым человеком.

– В неизвестном направлении исчез мотоцикл, присужденный судом сыну Марьянова Даниилу. Вдова то ли продала, то ли отдала его – мотоцикл найти не могут. Найдут ли? Или придется обращаться снова в суд с требованием с вдовы денежной компенсации за мотоцикл?

– Я полагаю, что придется судиться за компенсацию… И я очень переживаю за сына Дмитрия – Даниила. Вся эта история не прошла для него бесследно. Ему психологически тяжело, душевная травма сохранится на всю жизнь. Ему нужна очень серьезная помощь специалистов.

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