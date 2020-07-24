Марьянов стал жертвой приворота и черной магии: экстрасенс сделала громкое заявление

Последние два года жизни Дмитрия Марьянова – до сих пор во многом неразгаданная тайна для его поклонников и даже родственников. «Вечный холостяк», как его называли, вдруг внезапно… женился на уроженке Харькова Ксении Бик. Для свадьбы женщина выбрала странное место: загородный ресторан в подмосковной Лобне, вокруг которого стройка и никакого уюта. В Москве, видимо, не нашлось более достойного места для свадьбы звезды экрана... Для букета невесты Ксения выбрала каллы – в народе их называют «вдовьи цветы». Как будто и странная свадьба, и цветы стали частью страшного ритуала, в Марьянов – жертвой...

Через два года после свадьбы Марьянов умер – в центре «Феникс» (между прочим, в Лобне, неподалеку от того места, где женился), куда его поместила жена якобы лечиться от алкоголизма. При этом посмертные экспертизы показали отсутствие в крови актера следов алкоголя. Прим этом близкие отмечали: за два года брака актер ужасно сдал, в 47 лет выглядел стариком.

Почему же Марьянов, который, по свидетельствам друзей, не собирался жениться, вдруг решил вступить в брак в 2015 году, за два года до своей смерти?