Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Построил часовню в память о родителях

– В последнее время принято в биографическом кино выносить на публику некоторые факты из личной жизни человека. Стоит ли так делать?

– Конечно, не все нужно рассказывать. Артиста можно показать как личность, но нельзя так глубоко влезать в его жизнь. С другой стороны, например, я смотрел фильм «Рэй» про известного американского певца Рэя Чарльза. И мне не понравилось, что-то было недосказано. Зато понравились фильмы про Далиду и про Эдит Пиаф. Без пошлости, но все как-то жизненно. Ведь у всех нас есть серые будни, черные и белые полосы. Почему об этом не рассказать?

– Сергей, люди сейчас изменились?

– Очень! Мы сегодня все сильно привязаны к деньгам. Хочешь ты этого или нет, но ты привязываешься к этим бумажкам. Потерялись такие слова, как честь, совесть, искренность. Люди судятся со своими родителями, чего я даже представить не могу, меня такие эпизоды раздражают.

Вообще я считаю, что даже дома для престарелых не должны существовать. Дети должны быть с родителями. Ведь так положено: сначала родители ухаживают за детьми, потом наоборот. А сейчас все по-другому, пыль какая-то. В советское время так было принято: человек поможет бабушке и никогда с нее не возьмет денег, а сейчас некоторые люди делают это только из-за какой-нибудь квартиры. Появилась черствость. Уже не стесняются говорить: «А что я с этого буду иметь?» Это меня бесит!

Мои родители до конца жизни ходили под ручку, я видел их любовь, в этой любви вырос. Сегодня подобное стало редкостью.

Еще я заметил: все стало больше для молодежи, а кто после сорока лет – как будто не у дел.

Я считаю, что люди в возрасте должны работать подольше, чтобы передавать опыт молодому поколению: в больницах, в школах, в науке и так далее.

– То есть Советский Союз вы вспоминаете с ностальгией?

– Смотря в чем. Конечно, тогда была уверенность в завтрашнем дне. Люди бесплатно получали квартиры, медицинское лечение, образование. Сейчас лучше пойти в обычную районную поликлинику, чем в частную, платную, где понтов много, а качественно ничего не сделают. С другой стороны, в Советском Союзе тоже было много плохого. Например, сносили церкви.

– Кстати, вы же спонсировали строительство двух храмов.

– Я сначала построил в память о своих родителях часовню в Пензе. А потом там же, на другом кладбище, – вторую. Чтобы люди приходили и молились. Считаю, так любой человек поступил бы, если в сердце что-то есть.

– А какое у вас отношение к тем служителям церкви, кто ездит на дорогих машинах, носит дорогие часы, иногда выступает со странными призывами к пастве и так далее?

– Я все это не слушаю. Нужно слушать либо старцев, либо ходить в церковь, чтобы побыть с Богом наедине. А все эти дорогие машины... Не суди, да не судим будешь. Они несут свой грех. Я не хочу лезть в их жизнь. Рано или поздно всем отвечать за это на том свете.

Лично я воспитывался, чтобы быть честным, порядочным человеком. Знаю, что ни в шоу-бизнесе, ни по жизни никто не скажет, что Пенкин – подлый человек. Уверен, что я плохого никому не сделал. Мне делали, я – нет.

– Неужели не было поступка, за который вам до сих пор стыдно?

– Вы меня сейчас поставили в тупик этим вопросом... Наверное, стыдно за тот момент, когда перед уходом из жизни мамы должен был находиться с ней рядом, а я уехал на гастроли. Но ведь нужно было зарабатывать деньги на ее лечение, на похороны. За это переживаю до сих пор.

кстати

Как возникла фирменная фраза Пенкина «Куколки мои»

Все знают, что раньше любимым выражением Сергея Пенкина было «Куколки мои». Это сразу же пошло, как говорится, в народ. Откуда же это появилось в его лексиконе? Сам Пенкин признавался: «Однажды много наших артистов выехало на Канарские острова. И там мы гуляли с мамой Димы Маликова – она сказала эти слова, а мне они очень понравились... Разве это существенно, от кого первого ты услышал понравившиеся слова? Главное – что они нашли отклик в твоей душе». В последнее время Сергей со сцены выдвигает теорию «особенного пенкинского зрителя». И делает это настолько обаятельно и экстравагантно, что публика принимает все не только со смехом, но и с благодарностью.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Сергей Пенкин: Живем уже не так шикарно, как раньше».