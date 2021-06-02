Лучшие русские сериалы 2021 года

Обилие отечественных сериалов на ТВ и стриминг-сервисах – это ответная реакция киностудий на запросы зрителей. Действительно, аудитория из СНГ в последние годы стала активнее смотреть многосерийные продукты, да и сами сериалы, скажем откровенно, стали качественнее, интереснее, на их производство не жалеют тратить больше средств.

В 2021 году на экраны уже вышли несколько проектов, которые зрители из России, Украины, Казахстана и других стран ждали с нетерпением. Многие из них вы сможете посмотреть на современном кинопортале.

Угрюм-река

Сериал на основе романа Шишкова рассказывает историю семьи Громовых: отец и сын влюбляются в одну роковую женщину, а вокруг них – суровый и не до конца цивилизованный мир. Действия разворачиваются на Урале на рубеже XX века. Сериал дорогой, снимался на разных локациях, в том числе за границей, а за производство отвечал Первый канал.

Собор

Еще один сериал от Первого канала. Действия разворачиваются 300 лет назад на фоне строительства Спасо-Преображенского собора. В центре сюжета – любовная драма между обычным крепостным парнем и дочерью богатого барина. Сериал снимался в течении 200 дней в Московской и Ленинградской областях. Тоже снят богато, а декорации и костюмы заслуживают отдельного внимания.

Оптимисты

Сериал канала «Россия 1», действие которого разворачивается на фоне важнейшего события «Холодной войны» между США и СССР – Карибского кризиса. Главные герои картины – дипломаты обеих сторон, которым придется балансировать на грани, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Конечно, не обойдется без драматической линии между молодым человеком и девушкой, принадлежащих двум противоположным лагерям.

Обитель

Сериал производства «Россия 1» расскажет о страшном месте – Соловецком лагере. Главные герои саги – заключенные, чекисты, начальник лагеря. Драма развернется на фоне зарождающейся любви между женой начальника и одним из узников «Соловков». Одну из ролей исполнил Сергей Безруков.

Регби

Новый спортивный сериал, которых так не хватает на нашем ТВ. Сериал «Регби» снят СТС и рассказывает о судьбе парня и девушки, которые попали в команды по одноименному виду спорта. Он – попал в регби после дисквалификации из бокса, она – пришла после гимнастической школы новый для себя спорт ради денег. Сериал не только познакомит зрителя с малознакомой в нашей стране игрой, но и покажет, как спорт может изменить жизнь.