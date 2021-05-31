В Таллине при содействии политтехнолога Шклярова сняли фильм про минские протесты

На осень 2021 года запланирована премьера фильма «MINSK», повествующая о семейной паре, чья жизнь изменилась за один день в период минских протестов в августе 2020 года, пишет «Новая газета».

Автором фильма стал Борис Гуц, продюсером – Катерина Монастырская, а одним из продюсеров выступил политтехнолог Виталий Шкляров, который несколько дней провел под арестом в Беларуси в дни летних протестов.

Напомним, в августе 2020 года белорусский ЦИК вновь сообщил об избрании президентом страны бессменного Александра Лукашенко. Это породило массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.

Главные герои картины только что заселились в спальный район Минска. В их планах было выплатить кредит по ипотеке и завести детей. «Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди оказываются жертвами полицейского произвола», — говорится в аннотации фильма.

Отличительная особенность фильма — он снят без единой склейки, одним кадром.

«Я хочу показать не причесанную, приглаженную кинофантазию, а реальность, в которой полицейское тоталитарное государство на ваших глазах может разрушить жизнь человека всего за полтора часа, за то время, пока вы еще смотрите фильм»

, — цитирует газета Бориса Гуца.

Съемки проходили в одном из панельных районов Таллина, где преимущественно по сей день проживают российские эмигранты.