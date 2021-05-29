Поклонники простили спецэпизоду "Друзья. Воссоединение" Леди Гагу

В Сети вышел спецвыпуск «Друзья. Воссоединение». В новом эпизоде показано воссоединение актеров, а не героев, то есть это не продолжение легендарного сериала, а совершенно иной формат «фильм о фильме» спустя 17 лет.

Фанаты с нетерпением ждали спецвыпуска и довольны, что увидели любимых актеров, не фанаты отмечают, что попытка вернуть «Друзей» получилась не очень удачной. «Продюсеры решили выжать максимум из ситуации за счёт торговли узнаваемыми лицами», – пишет пользователь Руденко.

Многим не понравилось присутствие в эпизоде «левых» современных персонажей, таких как Леди Гага или Джастин Бибер. Все обратили внимание на то, как изменились актеры. Зрители сходятся во мнении, что Мэтью Перри сильно сдал, а другие злоупотребляют ботоксом и косметологией.

И все-таки истинные фанаты рады выходу спецэпизода.

«...Никто не вмешивается в магию шести актеров, даже Гантера подключили только по Зуму, и буквально секунд на 10. Они разговаривают, читают по ролям культовые сцены и даже раскрывают доселе незнакомые подробности о взаимоотношениях самих актеров. В общем, не верьте занудам: трушный капустник с блуперсами, трогательными сценами и воспоминаниями о молодости», – пишет зритель.

«Очень забавный и трогательный «эпизод». Улыбка не сходила с лица все 1:40. Да, постарели, измучились, но всё же 17 лет прошло. А им тогда уже за 30 было. Не очень понятно, что критики ждали от этого эпизода. Но я оказался в восторге. Как думаю и тысячи других фанатов», – пишет еще один довольный поклонник.