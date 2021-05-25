Крупнейший фестиваль театральных менеджеров пройдет в Москве

С 27 по 31 мая в Москве в очередной раз распахнет свои двери Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров.

Это возможность для участников, особенно для региональных менеджеров, познакомиться с инновационными технологиями в управлении, перенять опыт коллег, наладить новые связи.

Более 110 спикеров из 58 регионов РФ и стран ближнего зарубежья примут участие в фестивале. Участников ожидают выступления директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксаны Косаревой, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова и другие.

Кирилл Крок, руководитель ВФТМ, директор театра имени Е. Вахтангова, один из выдающихся менеджеров в области культуры современной России, рассказал, что в этом году фестиваль пройдет в формате живого общения. Таким образом, такая цель, как представление и разбор успешных проектов, передача профессионального опыта, будет полностью достигнута.

Кирилл Крок

Фестиваль дает шанс молодым менеджерам выделиться, перенять знания у корифеев, задать интересующие вопросы. В период с марта по май 2021 года были запущены лаборатории, в которых приняли участие 13 театров со всей страны.

В рамках проекта будет вручена Вахтанговская премия в области организации театрального дела.

Участники представят свои реальные проекты и расскажут, каких добились результатов в экономической деятельности.

Поднимутся вопросы маркетинга в государственных и независимых театрах, будет проработан вопрос «радикального воображения» в театральном менеджменте.

Особое внимание организаторы уделят программам лояльности для зрителей, а также взаимосвязи между театром и музеем, кино.